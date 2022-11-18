Запрет выхода на лед введен в Череповце

В Череповце с сегодняшнего дня вводят запрет выхода на лед. Местные власти решили ввести ограничение, не дождавшись ледостава. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал мэр города Вадим Германов.

«При устойчивых отрицательных температурах замерзание воды — дело нескольких дней. Как показывает практика прошлых лет, для истинных ценителей отсутствие льда — не повод отказываться от зимней рыбалки», — пояснил череповецкий градоначальник.

В прошлом году только в городе металлургов на замерзших реках произошло 30 происшествий. В числе пострадавших был один подросток. Которого успели спасти.

«С понедельника начнутся ежедневные рейды по поиску тех, кто проверяет на прочность покрытие и безудержно верит в ангела-хранителя и скорость реакции нашего водно-спасательного отряда», — также пояснил Германов.

Ограничение снимут, когда толщина льда превысит 7 сантиметров.