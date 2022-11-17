Противодействие кибератакам стала ключевой темой на IT-форуме в Вологде

17.11.2022 [Общество]

Тема компьютерных атак и противодействия угрозам хакеров стали основными темами обсуждения на межрегиональном IT-форуме «Современные информационные технологии: для государства и общества», который открылся сегодня в Вологде.

«Вопросы кибербезопасности, защиты информации и данных в сегодняшних условиях выходят на первый план для государственных организаций, крупных предприятий и компаний во многих отраслях экономики», - отметил заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

Эксперты ведущих IT-компаний страны рассказали, чем руководствуются злоумышленники в последнее время, и как на их атаки отвечают российские компании.

«Расследованием инцидентов мы занимаемся непрерывно. У нас работает огромная международная команда. Сейчас поток угроз колоссальный. Каждый день мы обнаруживаем до 400 тысяч атак. Они разной степени тяжести, но могут навредить работоспособности предприятий», – пояснила управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова.

Если раньше киберугрозы больше были связаны с материальными выгодами и похищением баз данных, то сейчас цель хакеров – нанести максимальный ущерб и вызвать общественный резонанс. В итоге под ударом оказываются даже те, кто раньше хакеров не интересовал, например, СМИ, небольшие производства, службы доставки, органы государственной власти.

«Если до феврали основными нашими заказчиками были государственные организации, то сейчас появилось много коммерческих клиентов, начиная от маленького бизнеса, заканчивая крупными корпорациями, которые уже используют наши решения взамен зарубежных», – отметила Екатерина Лазарева, руководитель отдела заботы о партнерах «Smart-Soft».

Для отработки навыков по противоборству кибератакам устраиваются специальные киберполигоны.

«В нашей компании присутствуют 250 экспертов: пентестеры, аналитики, бывшие хакеры. Они помогают нам исследовать рынок и технологии. К примеру, мы выстраиваем цифровой двойник государства. Есть тут и нефтяные компании, и железнодорожные, и медицина, и городское управление. Так, в режиме реального времени в течение нескольких дней эту виртуальную инфраструктуру пытаются взломать приглашенные специалисты. С другой стороны выступают представители наших заказчиков. Таким образом происходит виртуальная битва за цифровой полигон: одни пытаются сломать, другие мониторят и расследуют, кто и как ломал систему», – рассказал про работу с возможными киберугрозами представитель компании «Positive Technologies» Александр Уляхин.

Тэги: кибербезопасность, форум

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