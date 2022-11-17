Противодействие кибератакам стала ключевой темой на IT-форуме в Вологде

Тема компьютерных атак и противодействия угрозам хакеров стали основными темами обсуждения на межрегиональном IT-форуме «Современные информационные технологии: для государства и общества», который открылся сегодня в Вологде.

«Вопросы кибербезопасности, защиты информации и данных в сегодняшних условиях выходят на первый план для государственных организаций, крупных предприятий и компаний во многих отраслях экономики», - отметил заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

Эксперты ведущих IT-компаний страны рассказали, чем руководствуются злоумышленники в последнее время, и как на их атаки отвечают российские компании.

«Расследованием инцидентов мы занимаемся непрерывно. У нас работает огромная международная команда. Сейчас поток угроз колоссальный. Каждый день мы обнаруживаем до 400 тысяч атак. Они разной степени тяжести, но могут навредить работоспособности предприятий», – пояснила управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова.

Если раньше киберугрозы больше были связаны с материальными выгодами и похищением баз данных, то сейчас цель хакеров – нанести максимальный ущерб и вызвать общественный резонанс. В итоге под ударом оказываются даже те, кто раньше хакеров не интересовал, например, СМИ, небольшие производства, службы доставки, органы государственной власти.

«Если до феврали основными нашими заказчиками были государственные организации, то сейчас появилось много коммерческих клиентов, начиная от маленького бизнеса, заканчивая крупными корпорациями, которые уже используют наши решения взамен зарубежных», – отметила Екатерина Лазарева, руководитель отдела заботы о партнерах «Smart-Soft».

Для отработки навыков по противоборству кибератакам устраиваются специальные киберполигоны.