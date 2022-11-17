Банк «Открытие»: более половины жителей Северо-Запада считают, что не в деньгах счастье

17.11.2022 [Общество]

53% жителей Северо-Западного федерального округа согласны с утверждением, что не в деньгах счастье. Противоположной точки зрения придерживается чуть менее трети респондентов. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к Международному дню философии 19 ноября.

Отвечая на вопрос о собственных философских убеждениях, 57% жителей федерального округа назвали себя материалистами, 17% — идеалистами, 9% — агностиками, 3% — реалистами. С юмором к своим философским воззрениям отнеслись 10% опрошенных, выбравшие вариант «пофигист».

53% жителей СЗФО согласились с тезисом о том, что «не в деньгах счастье» (41% скорее согласны, 12% — полностью согласны). 30% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения (24% скорее уверены в этом, 6% определенно уверены). Это самая низкая доля тех, для кого деньги являются мерилом счастья, среди федеральных округов. Для сравнения — в целом по России она составила 39%, а максимальный уровень — в 50% — показал Дальневосточный федеральный округ.

Впрочем, во многом на такой результат СЗФО повлияли результаты опроса в Санкт-Петербурге, где оказалось меньше всего тех, кого могут осчастливить деньги — 27%. В той же Москве доля таких людей составила 35%.

Лучшим философом всех времен 37% респондентов на Северо-Западе считают Сократа, 16% — Платона. Третье место с одинаковым результатом в 14% голосов разделили Иммануил Кант и Карл Маркс.

*Опрос проводился 8–15 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Тэги: банк Открытие, опрос

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