В Вологде пьяный мужчина катался на квадроцикле у Спасо-Прилуцкого монастыря

17.11.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали пьяного водителя квадроцикла.

По оперативной информации, 28-летний подозреваемый катался по микрорайону Прилуки. Полицейские заметили его у Спасо-Прилуцкого монастыря и потребовали остановиться, но тот продолжил движение.

«Спустя несколько минут инспекторы ГИБДД догнали водителя в районе улицы Старый аэропорт», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Освидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян. За управление транспортом в состоянии опьянения на него составили протокол. Материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: пьяный водитель, задержание, протокол
Видео пресс-службы областного УМВД

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