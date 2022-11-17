В Вологде пьяный мужчина катался на квадроцикле у Спасо-Прилуцкого монастыря

В Вологде полицейские задержали пьяного водителя квадроцикла.

По оперативной информации, 28-летний подозреваемый катался по микрорайону Прилуки. Полицейские заметили его у Спасо-Прилуцкого монастыря и потребовали остановиться, но тот продолжил движение.

«Спустя несколько минут инспекторы ГИБДД догнали водителя в районе улицы Старый аэропорт», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Освидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян. За управление транспортом в состоянии опьянения на него составили протокол. Материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.