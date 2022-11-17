Общественники и депутаты обсудили прогноз социально-экономического развития Вологодчины

17.11.2022 [Общество]

Прогноз социально-экономического развития Вологодской области, разработанный на 2023 год и на период до 2025 года, представлен на слушаниях, которые прошли в Общественной палате и Законодательном собрании области.

По оценке экспертов, экономические санкции и изменение правил внешней торговли привели к замедлению ключевых макроэкономических показателей. Однако региональная экономика показала ускоренную адаптацию к новым условиям. В 2023 году по ряду показателей прогнозируют рост, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Драйверами экономического восстановления региона станут технологический суверенитет и импортозамещение, переориентация экспортных поставок на рынки Китая, Юго-Восточной Азии и стран Персидского залива, а также инвестиционная и потребительская активность на фоне устойчивой денежно-кредитной политики.

Также специалисты отметили, что ситуация на рынке труда области остается стабильной. Численность рабочей силы возвращается к допандемийным показателям. Промышленным предприятиям предоставляют субсидии на финансовое обеспечение затрат при организации обучения или дополнительного образования сотрудников, находящихся под риском увольнения. Реализацию всех мер поддержки рынка труда продолжат и в 2023 году.

«Вологодская область — один из немногих субъектов, который, кроме привлечения федеральных средств для сохранения ситуации на рынке труда, софинансировал эти мероприятия со своей стороны», — подчеркнул заместитель Губернатора области Виталий Тушинов.

Значимым показателем является и прибыльность региональных предприятий. Несмотря на то, что их число снизилось 77% до 73%, область занимает 22-е место среди регионов с высокой долей прибыльности. Сохраняется положительная экспортная динамика за счет увеличения поставок продукции химической промышленности, сокращение отмечается в металлургической и лесной промышленности.

Уровень инвестиций в экономику региона планируется ниже уровня 2021 года. При этом Вологодская область по-прежнему входит в ТОП-20 регионов с высокой инвестиционной активностью. В 2022 году усилена поддержка инвесторов путем предоставления налоговых льгот и земельных участков.

«В перспективе ожидается восстановление экономического роста в регионе — в 2023 году ВРП составит 101% к 2022 году, в 2024 году — 102,3%. Однако устойчивый переход к росту ожидается с 2024 года. По прогнозу Минэкономразвития России, ВВП выйдет на траекторию роста в 3% только после 2026 года» — уточнил Тушинов.

Тэги: прогноз, экономика, публичные слушания

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