История вологжанки об онлайн-трансляции на 70 регионов России вышла в полуфинал конкурса билайна

17.11.2022 [Новости компаний]

Конкурс «Твоя история с билайн», посвященный 30-летию оператора, выходит на финишную прямую. Оператор провел полуфиналы, в которых жюри конкурса оценило лучшие истории клиентов о том, какую роль билайн сыграл в их жизни или жизни друзей. Одна из них принадлежат жительнице Вологды Светлане Птицыной.

В своей истории Светлана рассказала о том, как выступила организатором масштабной образовательной программы, которая транслировалась в прямом эфире на 70 регионов России. При этом было особенно важно обеспечить качественную и бесперебойную связь, но доступа к проводному интернету в помещении не оказалось. Тогда Светлана использовала мобильный интернет, и он не подвёл: благодаря связи билайна удалось в течение года провести почти 30 вебинаров.

Судя по сюжетам других историй, присланных на конкурс жителями Северо-Запада, благодаря сотовой связи 2 грибника смогли выбраться из леса, более 15 сыновей появилось на свет, родилось более 22 дочерей и 6 пар стали счастливы в браке. Всего в основе историй любовь фигурировала 25 раз. Но не только любовь вдохновляла клиентов билайн на написание своих историй — два раза главным героем сюжета о мобильной связи стал кот.

Всего за тридцать лет работы оператора у клиентов накопилось множество историй: на конкурс было прислано более 4 тысяч рассказов. Чаще всего это были истории про любовь, отношения с близкими, первый опыт использования сотовой связи, а также использование связи в удаленных местах. При этом в 70% случаев помог звонок, в 30% случаев мобильный интернет.

Сейчас у жителей Вологды есть возможность поддержать авторов самых запоминающихся рассказов из Северо-Западного региона, проголосовав за вручение им приза зрительских симпатий. Кроме рассказа землячки Светланы Птицыной, в полуфинале представлены истории Марии Литвиной, Андрея Ярмыша и Леонида Холодкова из Санкт-Петербурга, а также Петра Бобачева из Ленобласти. Проголосовать за истории можно на сайте проекта.

Итоги народного голосования за приз зрительских симпатий оператор подведет до 1 декабря. Победители получат промокоды в интернет-магазин билайна.

Финал конкурса «Твоя история с билайном» состоится в Москве 8 декабря. От Северо-Западного региона в финал прошла история петербурженки Алёны Васильевой.

15 декабря на сайте билайна можно будет посмотреть спектакль с участием профессиональных актеров театра и кино, основанный на пяти самых захватывающих историях по результатам региональных полуфиналов. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающего рассказа получит один миллион рублей.

Реклама. Рекламодатель. Сайт мобильного оператора билайн spb.beeline.ru

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Тэги: билайн, конкурс

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