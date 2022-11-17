Прямую трансляцию праздника в День рождения Деда Мороза можно будет посмотреть 18 ноября

Прямую трансляцию большого праздника из Великого Устюга – Дня рождения Деда Мороза – смогут посмотреть онлайн все желающие 18 ноября. Правда, в онлайн-версии зрителям покажут лишь небольшую часть всех запланированных развлекательных мероприятий.

Предыдущие два года из-за пандемии коронавируса День рождения Деда Мороза проводился только в онлайн-формате. В этом году после двухлетнего перерыва дети вновь приедут в гости к сказочному волшебнику в Великий Устюг.

– Традиционно в этот день Дед Мороз ожидает в своих владениях и сказочных персонажей, которые пройдут в торжественном шествии по центральной аллее вотчины. Среди гостей будут: любимая внучка Снегурочка из Костромы, Тол Бабай из Удмуртии, Ямал Ири из Салехарда, Паккайне – Молодой Морозец из Карелии, Байкальский и Алтайский Деды Морозы, Баба Яга из Кукобоя, Матушка Зима из Яренска, Кикимора Вятская из Кирова и Девица Метелица из Вятских Полян. И даже те, кто не сможет приехать, все равно поздравят Дедушку с праздником – телемосты соединят разные регионы, – сообщает сайт «Культура в Вологодской области».

Праздничные мероприятия пройдут 18 ноября как в Великом Устюге, так и на вотчине Деда Мороза.

Гостей ждут интерактивные программы, игры и представления. Специальными гостями станут музыканты Родион Газманов, VAVAN. Праздник завершится зажжением огней на главной новогодней елке России.

Только одно из мероприятий праздника – ледовое шоу с участием виртуозов-фигуристов из Санкт-Петербурга «Дед Мороз. Сказка на льду» – будет транслироваться в прямом эфире на официальной странице Российского Деда Мороза в социальной сети. Начало трансляции 18 ноября в 16:00 по московскому времени.

Программа празднования Дня рождения Деда Мороза 18 ноября в Великом Устюге:

9:00 – 18:00 «Сказка в реальном времени», путешествие по вотчине Деда Мороза, экскурсионные, игровые программы, мастер-классы

10:00 – 12:00 «Селфи со сказкой», сказочная фотопрокачка с героями сказок России. Вотчина Деда Мороза, Аллея чудес

10:00 – 16:00 Фотоквест «Сладкая история», анимационная группа «Зелёные человечки» (Челябинск). Вотчина Деда Мороза

10:00 – 14:00 Интерактивные площадки «Внеземной отрыв»:

«Когда зажигаются звезды». Великий Устюг, сквер Шумилова

«Лаборатория праздничных чудес». Великий Устюг, сквер Нагорный

«Дедморозовская весЁлка». Великий Устюг, сцена у молодежного центра «Авангард»

«Чудеса да и только». Центральная аллея Парка культуры и отдыха им. М. М. Булдакова

11:00 – 16:00 Командно-спортивная игра «Морозные забавы». Великий Устюг, пл. Славы. Заявки принимаются по телефону 8(81738) 2-10-06

12:00 Театрализованный мюзикл «Снежная королева», Школа эстрадного искусства Дарьи Шульгиной (Котлас). Вотчина Деда Мороза, главная сцена

13:00 «С днем рождения, Дед Мороз!», поздравление именинника, встреча со сказочными героями. Вотчина Деда Мороза, главная сцена

13:00 – 15:30 «Селфи со сказкой», сказочная фотопрокачка с героями сказок России. Вотчина Деда Мороза, Аллея чудес

16:00 «Дед Мороз. Сказка на льду», шоу-сказка с участием виртуозов-фигуристов из Санкт-Петербурга. Вотчина Деда Мороза, главная сцена

17:30 «Cosmoлитяне», шоу театра АспектР (Санкт-Петербург). Великий Устюг, пл. Ленина

17:30 Театрализованное представление «Сияние сказки». Специальные гости: Родион Газманов, VAVAN (Москва), шоу-дуэт «Балалайка MIX» (Вологда). Культурно-досуговый центр, Великий Устюг, Советский пр., 101

18:00 Церемония зажжения огней на новогодней елке «Сказка в сиянии». Великий Устюг, пл. Ленина

20:00 «Шоу первых! Повелители пузырей» (Санкт-Петербург, Екатеринбург). Культурно-досуговый центр, Великий Устюг, Советский пр., 101

Интерактивные игровые программы по предварительным заявкам:

– «К Рататуихе на шаньги». «Русская изба», Великий Устюг, ул. Угловского, 14 а.

– Межрегиональный фестиваль самодеятельный кукольных театров «Кукольный мир в гостях у Деда Мороза». Великоустюгская ДШИ, Великий Устюг, Советский пр., 87.

– «Рукавичка», мастер-класс по великоустюгской росписи.

– «Подарок Деду Морозу», мастер-класс по изготовлению сувенира. Отдел традиционной народной культуры «Лад», Великий Устюг, Советский пр., 87.

Стоимость билетов: 1000 рублей – взрослый, 800 рублей – детский. Для жителей Вологодской области и Котласского района – 500 рублей.

Возрастные ограничения: (0+).