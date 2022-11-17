Полицейские вернули вологжанке 710 тысяч рублей, украденных с ее счета

17.11.2022 [Общество]

В Вологде полицейские вернули местной жительнице деньги, украденные с её счёта.

«Со слов вологжанки, с ее банковского счета были списаны 710 тысяч рублей за оплату покупок в Интернет-магазине. В разговоре со следователями женщина уверяла, что самостоятельно никаких покупок не совершала», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Следователи установили, что неизвестный злоумышленник узнал данные банковской карты потерпевшей, привязал карту к своему электронному кошельку и оплатил ей покупки в интернет-магазине. Полицейские сделали соответствующие запросы в банк и магазин, и через некоторое время на счёт пострадавшей вернулась вся сумма.

В обращении на имя начальника УМВД России по Вологодской области генерал-майора полиции Виктора Пестерева вологжанка поблагодарила полицейских за помощь.

Тэги: дистанционное мошенничество, полицейские, благодарность

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