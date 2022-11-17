Лингвисты не смогли определить смысл написания матерного слова на вологодской берестяной грамоте 15-го века

17.11.2022 [Культура]

Лингвисты не смогли определить смысл написания матерного слова на вологодской берестяной грамоте 15-го века.

Об этом рассказал академик Алексей Гиппиус в лекции «Берестяные грамоты из раскопок 2022 года», которая прошла 15 ноября в Новгородском государственном университете.

Алексей Гиппиус пояснил, что в этом году в Вологде были найдены две берестяные грамоты, которые не являются берестяными грамотами в узком смысле этого слова.

– Дело в том, что классическая берестяная грамота – это рукопись, текст, который написан на листе бересты, основное предназначение которого – быть носителем письменного текста. А как быть, скажем, с надписью на поплавке? Это надпись или это грамота? – говорит лектор.

Но все же грамотой принято считать всякую исписанную бересту. Оба вологодских текста, найденные в этом году – это надписи на элементах берестяных изделий.

Первая найденная в Вологде в этом году грамота – это надпись на берестяном диске, содержащая неприличное слово из пяти букв, относящаяся к 15-му веку. Здесь отчетливо читаются две первые буквы «П» и «И». 

– Это слово уже встречалось нам на берестяных текстах и в новгородской эпиграфике*. Я не буду долго комментировать этот текст. В чем смысл его написания на таком берестяном кружке, это остается для нас неизвестным, – пояснил Алексей Гиппиус.

* Эпиграфика – историческая дисциплина, которая изучает содержание и формы надписей на твердых материалах (камне, керамике, металле и пр.) и классифицирующая их в соответствии с их временным и культурным контекстом. 

Скриншот слайда лекции А.А.Гиппиуса.

По поводу второй берестяной грамоты, которая была найдена в Вологде в этом году, лектор сказал, что этот текст уже вполне приличный. Это надпись на большом донце берестяного туеса. 

– По археологической оценке это может быть даже 16-й век. Здесь написано «у коробех», то есть «в коробах». Интересно, что в берестяных грамотах новгородских неоднократно встречается слово «коробья», как мера ржи. А здесь перед нами не «коробья», а «короб». И, очевидно, это изделие перед нами – тот берестяной короб.

Скриншот слайда лекции А.А.Гиппиуса.

Алексей Гиппиус – российский лингвист и текстолог, доктор филологических наук, академик РАН. Специалист в области древнерусского языка и культуры Древней Руси, текстологии древнерусской литературы.

Упоминаемые лектором вологодские берестяные грамоты проходят в археологических документах как «вторая» и «третья». Напомним, что первая берестяная грамота была найдена в Вологде археологической командой Игоря Полиевктовича Кукушкина в 2015 году. По словам специалистов эта грамота относится к периоду 1280 – 1340 годов.

Полностью она не расшифрована, но общий смысл понятен – это денежные расходы между несколькими людьми:

«Яков к тебе......................../
...Остафий послал с тобой ему/
рубль, Самылу (Самуилу) рубль, ни мне ру/
бля, ни мне протора (издержки, расходы, убытки)…»

Первая берестяная грамота, которая была найдена в Вологде в 2015 году. Фото newsvo.ru

Посмотреть лекцию Алексея Гиппиуса можно по ссылке. О вологодских находках там говорится с 7-й по 11-ю минуту.

Тэги: находки, берестяная грамота, археология, лекция

ТОП НЕДЕЛИ

Веерные отключения электроэнергии фиксируются в Вологде и в районах Вологодской области
Мобилизованного из Вологды, который был комиссован на госпитализацию, вместо отправки на лечение посадили в эшелон
Суд выселяет ДОСААФ из здания на улице Мальцева в Вологде
Шесть автобусных маршрутов Вологды изменят схему движения
Метеорологическая зима пришла в Вологодскую область с запозданием
После аномального тепла на Вологодчину придет резкое похолодание
В Тотьме водитель зажал окном руку инспектора ДПС и заставил его бежать рядом с машиной
Автомобиль «БМВ» врезался в столб ночью на Конева-Беляева в Вологде
Еще девять населенных пунктов Вологодской области получили мобильный интернет
В Череповце 12-летняя девочка выпала из окна седьмого этажа

Похожие новости

Остов большой лодки и крупный камень-шунгит обнаружили на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области

Местные жители предполагают, что эта лодка в советские годы помогала держать связь с деревнями на другом берегу водохранилища

867
0

Обломки керамики 4-го и 3-го тысячелетия до нашей эры нашли школьники в Вологодской области

Археологические раскопки проходили в Белозерском районе на реке Рыбнице

901
0

Археологи выяснили, почему усадьба Засецких в Вологде была такой большой

Причиной тому – Иван Грозный и его крепость

1228
0

Более 2000 древних артефактов, найденных на севере Кирилловского района, поступят в Кирилло-Белозерский музей-заповедник

Находки относятся к восьмому тысячелетию до нашей эры – это изделия из кости, дерева и камня: предметы охоты и рыболовства, украшения, орудия для выделки шкур

1124
0

В Вологодском районе строители нашли схрон с противотанковыми минами

Все боеприпасы оказались учебными и не представляющими опасность для окружающих

1470
0

На даче в Вологде нашли мину времён Великой Отечественной войны

Снаряд обследовали взрывотехники

1540
0

На предприятии в Череповце нашли немецкий снаряд времён Великой Отечественной войны

Боеприпас обнаружили при разборе металла

1391
0

На дачном участке под Вологдой нашли немецкую противопехотную мину

Дачники заявили, что нашли мину во время проведения земляных работ

3552
0

Завершается реставрация нескольких древних артефактов, найденных на севере Вологодской области

Этим предметам более 8 тысяч лет

1734
0

Вологодские реставраторы нашли тайник с письмами в доходном доме на улице Кирова

Также в числе находок — монеты разных лет и серебряные столовые приборы

3726
0

Выставка «Находки сезона -2021» открылась в Музее археологии в Череповце

Здесь представлены гребни, ключи, инструменты, часть браслета, подвески и даже медвежий клык, который мог носить в качестве амулета охотник

1849
0

Находки археологов в Тотьме оказались старше местных церквей

В ходе раскопок на месте, где раньше веками добывали соль, найдены части старинных инженерных сооружений

3028
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Лингвисты не смогли определить смысл написания матерного слова на вологодской берестяной грамоте 15-го века
В Череповце повышают стоимость проезда в общественном транспорте
Вологжанин «по ошибке» вышел со спиртным через зону входа супермаркета
Вологда поделилась опытом по формированию модели города устойчивого развития
«Северсталь» упустила победу в матче с московским «Спартаком»
Остов большой лодки и крупный камень-шунгит обнаружили на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области
Четыре медали завоевали вологжане на Международных соревнованиях по пауэрлифтингу
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

4444
0
16.11.2022 [БлогоVO]

Вид с Земли

337
0
16.11.2022 [Обзор Прессы]

Сразу несколько домов в Соколе почти на две недели частично погрузились под воду

326
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика