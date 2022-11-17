Лингвисты не смогли определить смысл написания матерного слова на вологодской берестяной грамоте 15-го века.

Об этом рассказал академик Алексей Гиппиус в лекции «Берестяные грамоты из раскопок 2022 года», которая прошла 15 ноября в Новгородском государственном университете.

Алексей Гиппиус пояснил, что в этом году в Вологде были найдены две берестяные грамоты, которые не являются берестяными грамотами в узком смысле этого слова.

– Дело в том, что классическая берестяная грамота – это рукопись, текст, который написан на листе бересты, основное предназначение которого – быть носителем письменного текста. А как быть, скажем, с надписью на поплавке? Это надпись или это грамота? – говорит лектор.

Но все же грамотой принято считать всякую исписанную бересту. Оба вологодских текста, найденные в этом году – это надписи на элементах берестяных изделий.

Первая найденная в Вологде в этом году грамота – это надпись на берестяном диске, содержащая неприличное слово из пяти букв, относящаяся к 15-му веку. Здесь отчетливо читаются две первые буквы «П» и «И».

– Это слово уже встречалось нам на берестяных текстах и в новгородской эпиграфике*. Я не буду долго комментировать этот текст. В чем смысл его написания на таком берестяном кружке, это остается для нас неизвестным, – пояснил Алексей Гиппиус.

* Эпиграфика – историческая дисциплина, которая изучает содержание и формы надписей на твердых материалах (камне, керамике, металле и пр.) и классифицирующая их в соответствии с их временным и культурным контекстом.

Скриншот слайда лекции А.А.Гиппиуса.

По поводу второй берестяной грамоты, которая была найдена в Вологде в этом году, лектор сказал, что этот текст уже вполне приличный. Это надпись на большом донце берестяного туеса.

– По археологической оценке это может быть даже 16-й век. Здесь написано «у коробех», то есть «в коробах». Интересно, что в берестяных грамотах новгородских неоднократно встречается слово «коробья», как мера ржи. А здесь перед нами не «коробья», а «короб». И, очевидно, это изделие перед нами – тот берестяной короб.

Скриншот слайда лекции А.А.Гиппиуса.

Алексей Гиппиус – российский лингвист и текстолог, доктор филологических наук, академик РАН. Специалист в области древнерусского языка и культуры Древней Руси, текстологии древнерусской литературы.

Упоминаемые лектором вологодские берестяные грамоты проходят в археологических документах как «вторая» и «третья». Напомним, что первая берестяная грамота была найдена в Вологде археологической командой Игоря Полиевктовича Кукушкина в 2015 году. По словам специалистов эта грамота относится к периоду 1280 – 1340 годов.

Полностью она не расшифрована, но общий смысл понятен – это денежные расходы между несколькими людьми:

«Яков к тебе......................../

...Остафий послал с тобой ему/

рубль, Самылу (Самуилу) рубль, ни мне ру/

бля, ни мне протора (издержки, расходы, убытки)…»

Первая берестяная грамота, которая была найдена в Вологде в 2015 году. Фото newsvo.ru

Посмотреть лекцию Алексея Гиппиуса можно по ссылке. О вологодских находках там говорится с 7-й по 11-ю минуту.