Вологжанин «по ошибке» вышел со спиртным через зону входа супермаркета

В Вологде задержан 30-летний местный житель, который, набрав в супермаркете на улице Мира разных продуктов и спиртного, вышел из торговой точки через зону входа. За товар, естественно, он не заплатил. Правда, далеко уйти не успел, поскольку был задержан сотрудниками Росгвардии. Общая сумма ущерба составила 6000 рублей.

«В беседе с сотрудниками Росгвардии вологжанин сказал, что просто ошибся и сам не понимает, как такое могло с ним произойти. Однако росгвардейцы выяснили, что мужчина ранее 16 раз привлекался к ответственности за мелкие кражи, при этом последний раз он похитил продукты питания в магазине Череповца три дня назад», — пояснили в региональном управлении Росгвардии.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении против вологжанина уголовного дела.