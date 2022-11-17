Вологда поделилась опытом по формированию модели города устойчивого развития

17.11.2022 [Общество]

Мэр Вологды Сергей Воропанов принял участие в работе VI Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия 2.0», который проходит в Екатеринбурге. Форум собрал около двух тысяч участников, среди которых — представители федеральных, региональных и местных органов власти, общественных движений, бизнес-сообществ, учёные, иностранные и российские эксперты в области планирования.

Участники обсуждают актуальные вопросы городского планирования с учетом специфики и территориальных особенностей городов. Одно из ключевых мероприятий форума — Open Talk под названием «ESG-трансформация и устойчивое развитие бизнеса сегодня: зачем это нужно и как с этим работать?».

«В настоящий момент концепция устойчивого развития — это глобальный тренд. Ее главная мысль — управлять экономикой и бизнесом таким образом, чтобы не причинить вред будущим поколениям и способствовать повышению качества жизни населения. Ожидаемые эффекты ESG-повестки устойчивого города — это сокращение уровня безработицы, содействие самозанятости населения, рост поступлений в муниципальный бюджет, рост заработной платы, создание новых высокопроизводительных рабочих мест, сокращение расходов муниципального бюджета, „зеленые“ финансы», — рассказал в рамках форума мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также в рамках визита в Екатеринбург Сергей Воропанов посетил масштабный проект по созданию университетского кампуса и технопарк «Университетский», — сообщает пресс-служба городской администрации. С представителями администрации Екатеринбурга он обсудил вопросы ТБО. Кроме того, мэр Вологды познакомился с организацией в Екатеринбурге процесса по раздельному сбору мусора, и в частности, с городским механизмом вовлечения горожан в этот процесс.

 

Тэги: форум, администрация Вологды

ТОП НЕДЕЛИ

Веерные отключения электроэнергии фиксируются в Вологде и в районах Вологодской области
Мобилизованного из Вологды, который был комиссован на госпитализацию, вместо отправки на лечение посадили в эшелон
Суд выселяет ДОСААФ из здания на улице Мальцева в Вологде
Шесть автобусных маршрутов Вологды изменят схему движения
Метеорологическая зима пришла в Вологодскую область с запозданием
После аномального тепла на Вологодчину придет резкое похолодание
В Тотьме водитель зажал окном руку инспектора ДПС и заставил его бежать рядом с машиной
Автомобиль «БМВ» врезался в столб ночью на Конева-Беляева в Вологде
Еще девять населенных пунктов Вологодской области получили мобильный интернет
В Череповце 12-летняя девочка выпала из окна седьмого этажа

Похожие новости

Образовательный форум для цифровых волонтеров пройдет в Вологде 9 декабря

Участие бесплатное

894
0

Международный форум Ассоциации литературных музеев проходит в Вологодской области

Представители 80 литературных музеев России, Белоруссии и Армении съехались в Кириллов

863
0

Вологодская область станет площадкой проведения форума ассоциации литературных музеев

Мероприятие пройдёт на территории региона с 1 по 3 октября

768
0

В Вологде будут готовить кадры для обслуживания зарядной инфраструктуры для электротранспорта

Новое направление подготовки появится в Вологодском колледже связи и информационных технологий

1712
0

9 сентября в Вологде пройдёт форум по развитию электротранспорта

В рамках мероприятия в городе откроют сразу две новых электрозаправки

1697
0

Опубликована программа Форума популярной истории, который пройдет в Вологде 19-21 августа

Все лекции форума бесплатные

1131
0

Форум популярной истории «Без рамок» пройдет в Вологде с 19 по 21 августа

Лекции по истории будут открыты для всех желающих

991
0

Опытом эффективного использования механизмов обратной связи с населением поделилась Вологда на форуме «Умный город»

Форум проходит в течение трех дней проходит в Мурманской области.

1045
0

Форум в Тотьме объединит людей, которые восстанавливают исторические здания

Форум предпринимательского и общественного актива «Дело - в людях!» пройдет 20 мая

1421
0

Молодежный научный форум «Молодые исследователи – регионам» открылся в Вологде

В нем примут участие представители 87 вузов России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Донецкой Народной Республики

1244
0

В Вологде начал работу Международный экологический форум

В его рамках запланирована как деловая программа, так и различные выставки, воркшопы, игры и акции

1718
0

Две публичные лекции пройдут в Вологде в рамках экологического форума

Темы лекций: «Трансформация промышленной политики России» и «Разнообразие позвоночных животных Вологодской области и города Вологды»

1051
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Лингвисты не смогли определить смысл написания матерного слова на вологодской берестяной грамоте 15-го века
В Череповце повышают стоимость проезда в общественном транспорте
Вологжанин «по ошибке» вышел со спиртным через зону входа супермаркета
Вологда поделилась опытом по формированию модели города устойчивого развития
«Северсталь» упустила победу в матче с московским «Спартаком»
Остов большой лодки и крупный камень-шунгит обнаружили на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области
Четыре медали завоевали вологжане на Международных соревнованиях по пауэрлифтингу
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

4444
0
16.11.2022 [БлогоVO]

Вид с Земли

335
0
16.11.2022 [Обзор Прессы]

Сразу несколько домов в Соколе почти на две недели частично погрузились под воду

326
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика