Вологда поделилась опытом по формированию модели города устойчивого развития

Мэр Вологды Сергей Воропанов принял участие в работе VI Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия 2.0», который проходит в Екатеринбурге. Форум собрал около двух тысяч участников, среди которых — представители федеральных, региональных и местных органов власти, общественных движений, бизнес-сообществ, учёные, иностранные и российские эксперты в области планирования.

Участники обсуждают актуальные вопросы городского планирования с учетом специфики и территориальных особенностей городов. Одно из ключевых мероприятий форума — Open Talk под названием «ESG-трансформация и устойчивое развитие бизнеса сегодня: зачем это нужно и как с этим работать?».

«В настоящий момент концепция устойчивого развития — это глобальный тренд. Ее главная мысль — управлять экономикой и бизнесом таким образом, чтобы не причинить вред будущим поколениям и способствовать повышению качества жизни населения. Ожидаемые эффекты ESG-повестки устойчивого города — это сокращение уровня безработицы, содействие самозанятости населения, рост поступлений в муниципальный бюджет, рост заработной платы, создание новых высокопроизводительных рабочих мест, сокращение расходов муниципального бюджета, „зеленые“ финансы», — рассказал в рамках форума мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также в рамках визита в Екатеринбург Сергей Воропанов посетил масштабный проект по созданию университетского кампуса и технопарк «Университетский», — сообщает пресс-служба городской администрации. С представителями администрации Екатеринбурга он обсудил вопросы ТБО. Кроме того, мэр Вологды познакомился с организацией в Екатеринбурге процесса по раздельному сбору мусора, и в частности, с городским механизмом вовлечения горожан в этот процесс.