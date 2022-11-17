«Северсталь» упустила победу в матче с московским «Спартаком»

Хоккеисты череповецкой «Северстали» уступили в гостях московскому «Спартаку», ведя по ходу второго периода в две шайбы.

Встречались два принципиальных соперника за плей-офф КХЛ. Про такие игры обычно говорят «битва за 4 очка». Победа в этом матче могла помочь «Северстали» вновь войти в первую восьмерку на «Западе», выбив оттуда как раз «Спартак».

Череповчане открыли счёт в первом периоде, шайба после броска Николая Тимашова ударилась в лицевой борт, затем срикошетила от конька вратаря «красно-белых» и залетела в ворота. Уйти на первый перерыв при равном счёте москвичам не позволил вратарь «Северстали» Дмитрий Шугаев, отразив бросок своим коньком, когда казалось, что шайбе уже некуда деваться, кроме как залетать в ворота.

В чём-то похожий гол случился и во второй двадцатиминутке, после атаки сходу шайба вновь ударилась в лицевой борт, перелетела через ворота и залетела в сетку «Спартака». Автором гола стал Максим Казаков.

После этого гола череповчане успокоились, отдали инициативу «Спартаку», за что и поплатились. Хозяева ещё до второго перерыва отыграли одну шайбу, а в середине третьего сравняли счёт — 2:2. Тренерский штаб «сталеваров» после второй пропущенной шайбы запросил видеопросмотр на предмет помехи вратарю, но гол засчитали, а «Северсталь» получила командный двухминутный штраф за затягивание игры. «Красно-белые» смогли реализовать это большинство, Фил Вароне вывел хозяев вперёд.

Ещё одно роковое удаление случилось в концовке третьего периода, когда главный тренер «Северстали» сгоряча и что-то сказал судьям, а те выписали команде двухминутный штраф, оставив череповчан втроём. Хозяева реализовали большинство, установив окончательный счёт. «Северсталь», ведя в счёте 2:0, в итоге проиграла 2:4.