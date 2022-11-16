Остов большой лодки и крупный камень-шунгит обнаружили на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области

16.11.2022 [Общество]

Остов большой лодки и крупный камень-шунгит обнаружили на берегу Рыбинского водохранилища у сала Мякса в Череповецком районе Вологодской области.

Как сообщают местные жители в группе Отдых и рыбалка Рыбинское водохранилище с.Мякса в социальной сети, это уже вторая подобная лодка, которую находят здесь за последние три года. 

– Лодку вымыло из ила волнами весенних и осенних сбросов воды в водохранилище. Волна размывает ил, а зимой грунт выжимает остов на поверхность. Вот она и вышла, – рассказал NewsVo Сергей Новоселов, глава Мяксинского сельского поселения.

Фото Сергея Новоселова.

По словам Сергея Петровича, скорее всего это сельсоветовская лодка, которой пользовались жители соседних деревень.

– Совсем недавно в группе «Веретье Воротишино, Костино, Хмелина» ВКонтакте публиковали фото подобной лодки. До 80-х годов жильцы соседних деревень переправлялись через водохранилище в Мяксу на этих лодках, возили еду, почту. Я думаю, что это как раз такая лодка. Их списали, они остались бесхозными и затонули, а сейчас потихоньку выходят.

«В Мяксу на «сельсоветовской» лодке. 70-е годы». Фото из группы «Веретье Воротишино, Костино, Хмелина» ВКонтакте.

– Все лодки в Веретье, Воротишино, Костино, Голосово и других деревнях всей Самосорской округи раньше строили сами местные жители, – рассказывают создатели сообщества в социальной сети. – Для этого использовали большие козлы. На них пилили тес для лодок большой пилой вручную (распилка бревен). Один человек наверху, а другой снизу. Из напиленного теса делалась лодка.

С появлением Рыбинского водохранилища такие лодки стали жизненно необходимы. Именно они помогали держать связь с «землей» – с Мяксой и Череповцом.

При помощи больших лодок жители Веретья и многих соседних деревень переправлялись через водохранилище в Мяксу, доставляли продукты и почту. Скриншот ЯндексКарты.

Также Сергей Петрович рассказал, что нашел на берегу Рыбинского водохранилища большой – около 2 тонн – камень-шунгит.

– Среди тысяч миллионов камней на водохранилище я впервые встретил такой! – удивляется он находке. – Скорее всего его принесло сюда ледником. Более всего под определение попадает карельский шунгит. Ледник тоже когда-то оттуда пришел. Поэтому как-то так, будет его появление здесь более логичное объяснение. Метеоритное происхождение было бы круче, есть легенда, что шунгит – это осколки планеты Фаэтон, но что есть-то есть.

Фото Сергея Новоселова.

Рассказывают, что местные жители часто находят окаменелости морских обитателей или водорослей на берегах Рыбинского водохранилища.

– Много всего интересного открывается весной и осенью, когда водохранилище оголяет берега, – пояснил Сергей Новоселов.

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Тэги: Череповецкий район, Рыбинское водохранилище, находки, лодка, деревни

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