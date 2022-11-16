Четыре медали завоевали вологжане на Международных соревнованиях по пауэрлифтингу

16.11.2022 [Спорт]

Четыре медали завоевали вологжане на Международных соревнованиях по пауэрлифтингу, которые проходят сейчас в Туле. В турнире принимают участие около 600 спортсменов из 60 регионов России, а также Белоруссии и Казахстана.

Алина Удальцова из Шексны одержала победу в троеборье классическом в весовой категории до 52 кг среди девушек 19-23 лет, в сумме подняв вес в 335 кг (110+85+140).
Также Алина завоевала серебряную медаль в индивидуальном виде в весовой категории 52 кг и бронзу в абсолютном зачёте среди юниорок, установив 5 рекордов Вологодской области: в приседании — 160 кг, жиме лежа — 105 кг, становой тяге — 160 кг и сумме троеборья 415 и 425 кг.

Андрей Тихомиров одержал победу в классическом троеборье в весовой категории до 83 кг. Вологжанин в сумме по итогам трех дисциплин взял вес в 615 кг.

Отметим, что оба спортсмена тренируются у тренера Дениса Заборина.

Тэги: пауэрлифтинг, турнир, рекорды

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