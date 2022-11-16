Присвоение Вологде звания «Город трудовой доблести» город отметит концертом

16.11.2022 [Общество]

Концерт, посвященный присвоению Вологде звания «Город трудовой доблести», пройдет 18 ноября в 15.00 на площади Революции. Горожан поздравят представители властей, общественных организаций, ветераны, а также творческие коллективы Вологды.

На сцене выступят культурный центр УМВД России по Вологодской области, студия эстрадного вокала «Солнечный круг», вокальный ансамбль «Гран-при», культурный центр Вологодской Епархии, ансамбль танца «Кружева», вокальный ансамбль Sweet Jam, - сообщает пресс-служба городской администрации.

На концерт приглашаются все вологжане, чтобы поздравить с почетным званием Вологду, внесшую вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Как ранее сообщал NewsVo, 15 ноября указом президента РФ Вологде присвоено звание "Город трудовой доблести". Его присваивают городам, которые в годы войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, жители которых проявили массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Организатором концерта выступит Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников Вологды.

Тэги: почетное звание, Вологда, концерт

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