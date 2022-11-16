Врачи областной детской больницы проводят выездные приемы в районах

16.11.2022 [Общество]

Специалисты Вологодской областной детской больницы проводят выездные приемы в районах. Сегодня консультации докторов получили маленькие жители Тотемского района. В ЦРБ прием провели детский эндокринолог, травматолог-ортопед и хирург.

«Работа выездной бригады направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи жителям области и является региональной составляющей проекта „Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям“ в рамках нацпроекта „Здравоохранение“, — пояснила заместитель губернатора области Лариса Каманина. — Выездные осмотры детей позволяют родителям не тратить время и средства на поездку в областной центр, а специалистам на местах дают возможность обсудить с коллегами тактику лечения сложных пациентов и обменяться опытом».

Выездные бригады посещают все отдаленные муниципалитеты. В группах врачей — кардиологи, неврологи, ревматологи, нефрологи, пульмонологи, детские хирурги и другие специалисты. При необходимости маленьким пациентам могут назначить плановую консультацию или лечение в областных больницах.

Следующий прием врачи проведут в Тарногской ЦРБ.

Тэги: детский врач, районная больница

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