Житель Вологды напал с кастетом на прохожего и отобрал деньги и телефон

16.11.2022 [Происшествия]

В Вологде 22-летнего ранее судимого местного жителя обвиняют в разбойном нападении на прохожего.

31-летний потерпевший рассказал, что ночью на улице к нему подошёл незнакомый молодой человек и потребовал отдать деньги. Получив отказ, тот избил пострадавшего и забрал у него телефон и деньги. Сумма ущерба составила около пяти тысяч рублей.

«Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Вологде. Задержанный сознался в содеянном и рассказал, что совершил разбой, находясь в состоянии опьянения. Так как потерпевший отказался отдавать деньги, он несколько раз ударил его кастетом и забрал ценное имущество», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Тэги: разбой, уголовное дело

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