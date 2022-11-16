Экс-руководитель нефтеперекачивающей станции в Тотьме присвоил демонтированные трубы

16.11.2022 [Общество]

В Тотьме к условному сроку приговорен бывший руководитель нефтеперекачивающей станции — структурного подразделения АО «Транснефть-Север», контрольный пакет акций которого принадлежит РФ. Мужчина признан виновным по статье 160 УК — «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения».

Как было установлено в суде, руководитель предприятия (на момент совершения преступления) в 2020 году похитил демонтированные трубы, которые использовались для перекачки нефти по нефтепроводу.

«В последующем осужденный дал указание своим подчиненным сдать демонтированные трубы в металлолом, получив от сдачи похищенного имущества денежные средства в размере 87 тыс. рублей», — рассказали в прокуратуре Вологодской области.

Фемида признала его виновным и приговорила к 1,5 годам условного срока. Также в рамках дела потерпевшая сторона заявила гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного в результате присвоения.  

Тэги: хищение, металлолом, прокуратура

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