Сборная Череповца заняла 1 место на межрегиональных соревнованиях по дзюдо

16.11.2022 [Спорт]

Сборная Череповца заняла 1 место на межрегиональных соревнованиях по дзюдо «Памяти подвига воинов 6-й роты псковских десантников», который прошел в городе Сортавала, республика Карелия.

Турнир был посвящён всем российским военнослужащим, погибшим в локальных войнах и конфликтах. В соревнованиях приняли участие более 170 юных спортсменов Северо-Западного региона — из Выборга, Гатчины, Ельца, Костомукши, Медвежьегорска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Сортавала, Соснового Бора, Череповца и Всеволожска.

Город металлургов представляли дзюдоисты «Спортивной школы олимпийского резерва № 3». Череповчане завоевали 7 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медалей.

В упорных поединках на татами победителями соревнований стали Эльгиз Гусейнов, Андрей Атаманов, Даниил Юрченко, Василина Загоскина, Елизавета Герасимова, Дарья Козлова и Александр Атаманов.

Тэги: дзюдо, турнир, золотая медаль

ТОП НЕДЕЛИ

Веерные отключения электроэнергии фиксируются в Вологде и в районах Вологодской области
Мобилизованного из Вологды, который был комиссован на госпитализацию, вместо отправки на лечение посадили в эшелон
Суд выселяет ДОСААФ из здания на улице Мальцева в Вологде
На пересечении улиц поэта Романова и Молодежной Вологды строится кольцевая развязка
Шесть автобусных маршрутов Вологды изменят схему движения
Метеорологическая зима пришла в Вологодскую область с запозданием
Автомобили Lexus и Renault спалили ночью в поселке Семенково Вологодского района
После аномального тепла на Вологодчину придет резкое похолодание
Мобилизованные вологжане отправились в район выполнения боевых задач
Жительницу Вологды оштрафовали за оскорбление и.о. главврача поликлиники

Похожие новости

4 «золота» и 3 «бронзы» завоевали вологодские дзюдоисты на Первенстве Северо-Западного Федерального округа

Победители Первенства СЗФО получили путевки уже на Первенство России, которое пройдёт в ноябре этого года в Красноярске

632
0

Три медали завоевали вологжане на Чемпионате СЗФО по дзюдо среди молодежи

Чемпионат прошел в Пскове с 29 по 1 июня

899
0

Две медали, золото и серебро, завоевали вологжане на Кубке Евразии по дзюдо среди ветеранов

Соревнования прошли 15 мая, в столичном спорткомплексе «Новая звезда»

892
0

3 медали завоевали череповчане не Первенстве СЗФО по дзюдо

Соревнования среди юношей и девушек до 15 лет прошли в выходные в Череповце

1094
0

Председателю федерации дзюдо Вологодской области вручен «Золотой пояс»

Почетная награда вручена Эльману Тельман оглы Курбанову на первенстве России по дзюдо

1512
0

Весь комплект медалей завоевали вологжане на первенстве Северо-запада по дзюдо среди юношей и девушек

Первенство прошло в Великом Новгороде

941
0

Череповчанка взяла бронзу всероссийской Лиги по дзюдо «Аврора»

Девушка в условиях жесткой конкуренции выиграла три схватки

1213
0

Череповчанка завоевала серебро Всероссийских соревнований по дзюдо

Турнир прошел в Санкт-Петербурге 23 мая

1085
0

17 медалей завоевали вологжане на Первенстве Северо-Запада по дзюдо

Соревнования прошли в Череповце 10-11 октября

1156
0

Череповецкие дзюдоисты завоевали медали межрегиональных соревнований

Соревнования прошли в минувшую субботу 8 февраля во Пскове

1453
0

Две медали завоевали череповецкие дзюдоисты на соревнованиях в Великом Новгороде

"Кубок Новгородского Кремля"проходил с 8 по 10 ноября

1382
0

Череповецкие спортсмены завоевали медали межрегиональных соревнований по дзюдо и самбо

Первенство Северо-Запада прошло в Вельске и Выборге

1485
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Десять детей эвакуированы из детского сада в Череповце после возгорания светильника
Сборная Череповца заняла 1 место на межрегиональных соревнованиях по дзюдо
Живописные уголки Вологодчины можно увидеть на выставке в городской Думе
Онлайн-шоппинг с Yota станет намного удобней
В Череповце задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
Новую бесплатную онлайн экскурсию создали в Вологде
Встреча с сыновьями вологодского поэта Александра Романова пройдет в Вологде 16 ноября
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

4344
0
15.11.2022 [БлогоVO]

Нужно ли восстанавливать геоглиф в парке Мира?

280
0
14.11.2022 [Обзор Прессы]

Кто и как популяризует научные знания в Вологде

353
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика