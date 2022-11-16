Сборная Череповца заняла 1 место на межрегиональных соревнованиях по дзюдо «Памяти подвига воинов 6-й роты псковских десантников», который прошел в городе Сортавала, республика Карелия.

Турнир был посвящён всем российским военнослужащим, погибшим в локальных войнах и конфликтах. В соревнованиях приняли участие более 170 юных спортсменов Северо-Западного региона — из Выборга, Гатчины, Ельца, Костомукши, Медвежьегорска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Сортавала, Соснового Бора, Череповца и Всеволожска.

Город металлургов представляли дзюдоисты «Спортивной школы олимпийского резерва № 3». Череповчане завоевали 7 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медалей.

В упорных поединках на татами победителями соревнований стали Эльгиз Гусейнов, Андрей Атаманов, Даниил Юрченко, Василина Загоскина, Елизавета Герасимова, Дарья Козлова и Александр Атаманов.