Живописные уголки Вологодчины можно увидеть на выставке в городской Думе

Выставка «Александр Романов. Живопись» работает в городском парламенте при поддержке Центра народной культуры. В экспозиции представлены пейзажи заповедных уголков нашего региона.

В прошлом — музейный работник и методист, сегодня Александр Романов — дизайнер, живописец, постоянный участник многих выставочных проектов различного уровня, член Союза художников России.

Центральное место в его живописи занимает Вологодчина, которая давно стала его второй родиной и прочно заняла главное место в душе. Неброская природа северного края, архитектура древних монастырей и храмов, Кубенозерье, кирилловская сторонка — любимые места художника отразились в его пейзажах. Детские воспоминания о просторах калмыцких степей воплотились в «донской» серии работ. Живописи Александра Романова присущи яркие и сочные краски.

Выставка работ Александра Романова работает в фойе Вологодской городской Думы по адресу: ул. Козленская, д. 6, 4 этаж.