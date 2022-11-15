В Череповце задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

В Череповце полицейские задержали 26-летнего жителя Кадуйского района, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.

«Во время проведения личного досмотра у злоумышленника обнаружили и изъяли свертки с неизвестным веществом. По результатам проведенного исследования установлено, что в пакетах находились наркотические средства растительного и синтетического происхождения. Их общая масса составила порядка 81,12 грамма», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.