Новую бесплатную онлайн экскурсию создали в Вологде

15.11.2022 [Культура]

Аудиогид по дневнику вологодской гимназистки Лизы Измайловой создали в Вологде.

Эта аудио-экскурсия создавалась в рамках проекта «Прошло 100 лет: мы изменились?», который реализуют сотрудники музея «Дом купца Самарина» на средства гранта Фонда Потанина.

Проект посвящен изучению дневника гимназистки Лизы Измайловой, которая жила в Вологде в начале 20-го века.

– В союзе с историками и краеведами, сотрудниками музеев, психологами, режиссерами, дизайнерами мы знакомимся с дневником юной барышни, размышляем о времени и о себе, о стремлениях, чувствах, молодости, – рассказывают сотрудники музея.

Новый аудиогид рассказывает о предметах, представленных на выставке в музее «Дом купца Самарина»

Напомним, Елизавета Николаевна Измайлова (1898-1996 г.г.) родилась в Вологде, обучалась в Вологодской Мариинской женской гимназии в 1909-1917 г.г. В октябре 1917 года приехала учиться на Высшие Женские курсы в Москву. Свидетельница московских событий октября 1917 года. В 1924 году закончила Высший курс Молочно-хозяйственного института под Вологдой. Технолог молочной промышленности. Супруга одного из ректоров МХИ Михаила Михайловича Казанского.

Бесплатно прослушать аудиоид можно по ссылке.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: аудиогиды, экскурсия

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