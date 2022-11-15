Встреча с сыновьями вологодского поэта Александра Романова пройдет в Вологде 16 ноября

15.11.2022 [Культура]

Встреча, посвященная вологодскому поэту Александру Романову, пройдет в Центре по работе с населением 16 ноября.

– В программе презентация книги Александра Романова «Солнце утвердится над судьбой», встреча с сыновьями поэта и выступление дуэта «Доверие» из Сокола, – говорится в анонсе мероприятия.

Напомним, Александр Романов – вологодский поэт, писатель, продолжатель «крестьянской» линии в русской лирике. В течение 11 лет был ответственным секретарем Вологодской писательской организации. Автор более 20 поэтических книг, мемуарной прозы.

Александр Александрович родился в деревне Петряево Сокольского уезда Вологодской губернии. Его отец был учителем русского языка и литературы, погиб во время Великой Отечественной войны. Мать – колхозница. В 1945 году после окончания школы уехал в Вологду. Учился в педучилище, затем в Вологодском педагогическом институте. В 1952 году по направлению Вологодского обкома комсомола стал работать в редакции молодежной газеты. Первая книга стихов «Признание друзьям» вышла в 1956 году, в 1959 был принят в Союз писателей СССР. 

Всероссийская известность к поэту пришла на рубеже 1960-70-х. Критика отмечала, что Александр Романов продолжил «крестьянскую» линию в русской лирике». Но, в отличие от Николая Рубцова, он любил «плотную, густую бытопись, яркий мазок, колоритную деталь». Его стихи насыщены лексикой современной деревенской речи, живыми диалогами и репликами. В этом отношении он близок к прозаикам Белову, Астафьеву, Абрамову». В 1990-х в его лирике усилилось публицистическое начало, он с болью говорил о тяжелой судьбе народа.

Похоронен в 1999 году рядом с могилой матери на сельском кладбище села Георгиевское в семи километрах от родной деревни.

Начало встречи 16 ноября в 15:00 в Центре по работе с населением по адресу: Вологда, Горького, 85.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: встреча, Александр Романов, поэт

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