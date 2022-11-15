Житель Устюжны украл батареи и газовую плиту из квартиры уснувшей подруги

В Устюжне суд вынес приговор ранее судимому местному жителю, признанному виновным в краже с незаконным проникновением в жилище.

«Днем 19 июня 2022 года устюжанин распивал спиртные напитки со своей знакомой в одной из квартир в г. Устюжна. Воспользовавшись тем, что знакомая заснула, он взял у нее ключи от квартиры, пришел к ней домой, отсоединил газовую плиту и смеситель, ножом отрубил два радиатора отопления, принадлежащие администрации города», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Добычей злоумышленника стал также телевизор: его мужчина увёз к себе в квартиру, а остальное сдал в металлолом. Сумма ущерба, причинённого потерпевшей, составила 3500 рублей, а администрации города — 10 тысяч рублей. Он согласился с обвинением и суд, с учётом опасного рецидива преступлений, приговорил его к одному году и восьми месяцам колонии особого режима.