Журналисты Великого Устюга заранее поздравили главу района Александра Кузьмина с победой на выборах

Журналисты газеты «Устюжаночка» заблаговременно поздравили главу Великоустюгского района Александра Кузьмина с победой на выборах главы округа.

Как рассказали NewsVo в издании, 22 ноября в Великом Устюге должно было пройти очередное заседание думы, где местные депутаты должны были выбрать главу округа на предстоящие пять лет. Сообщалось, что депутаты будут голосовать открыто. Для избрания в главы кандидату необходимо набрать более половины голосов. Также в повестке заседания думы: утверждение фонда оплаты труда новоизбранного главы и утверждение Устава округа, проект которого успешно прошел публичные слушания.

Выборы и инаугурация официально заявлены в плане работы администрации на 22 ноября.

Однако, по словам журналистов, сроки заседания и выборов внезапно перенесли на несколько дней раньше.

– Мы думали, что так и будет, но в это время тайно собирают депутатов, высылают им повестку на заседание. В приглашении указано, что заседание пройдет 16 ноября. В 14:00 заседание думы, а в 16:00 инаугурация. Нигде в открытых источниках о том, что заседание думы переносится, не сообщается, – пояснила NewsVo главред «Устюжаночки» Антонида Смолина.

По словам журналистов, для устюжан не секрет, что именно Кузьмин займет пост главы округа потому, что второй кандидат – Александр Котельников, начальник отдела ГО и ЧС администрации района – «технический». Он уже не первый раз участвует в этой роли в местных муниципальных конкурсах на должность.