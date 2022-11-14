50 вологжан намерены побороться за стипендию имени Христофора Леденцова

14.11.2022 [Общество]

50 заявок от вологжан, занимающихся наукой, поступило на конкурс на соискание стипендии имени Христофора Леденцова. В течение месяца молодые вологжане, занимающиеся наукой, подавали заявки на участие в конкурсе. Сейчас ведется проверка направленных документов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, всего заявки подали 22 студента и 28 молодых ученых, занимающихся научной деятельностью. Участие в конкурсе приняли представители Вологодского государственного университета, ГМХА имени Верещагина, Вологодского института права и экономики, Северо-западного института Университета имени О. Е. Кутафина, Вологодского научного центра Российской академии наук, Вологодского филиала РАНХиГС, Вологодского педагогического колледжа, Северного научно-исследовательского института лесного хозяйства.

На конкурс участники представили научные исследования, которые планируют реализовать в 2023 году. До конца ноября заявки будут проверены на полноту и достоверность, а затем переданы в экспертную комиссию. После этого конкурсанты должны защитить свои проекты перед экспертами, которые определят обладателей стипендии. Это 5 человек от студентов, которые в течение года будут получать по 4 тысячи рублей ежемесячно, и 5 человек от молодых ученых, для которых ежемесячная стипендия составит 10 тысяч рублей. Победителей назовут до конца 2022 года.

Тэги: стипендия Леденцова, конкурс, ученые

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