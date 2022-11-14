Сборная Вологды заняла первое место на Кубке мэра по фигурному катанию

14.11.2022 [Спорт]

Сборная Вологды заняла первое место на Кубке мэра по фигурному катанию.

Состязания проходили с 11 по 13 ноября в Ледовом дворце на улице Пугачева.  В них приняли участие около 160 спортсменов из Вологды, Череповца, Великого Устюга, Шексны, Ухты, Сыктывкара, Северодвинска и Архангельска. 

Кубок мэра по фигурному катанию проводится в Вологде в пятый раз.

– Свои программы представили обладатели 1, 2 и 3 разрядов, а также юноши и девушки, имеющие звание кандидатов в мастера спорта. В личном первенстве среди воспитанников вологодской школы победили Илья Котляров, Клим Скрипник, Дмитрий Ильин, Вероника Дмитриевская, Вадим Носков, Артур Ермаков и Марина Лабутина, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Победитель определялся по сумме баллов всех участников команды. Больше всех баллов набрала сборная Вологды, второе место заняли спортсмены из Северодвинска, третье – команда Сыктывкара.

– Наша сборная по традиции является одним из фаворитов Кубка мэра. Только один раз Вологда отдала главный приз конкурентам – в прошлом году победителями стали фигуристы из Костромы. В этот раз у нас самая многочисленная команда из спортсменов, которые способны побеждать. Все ребята уже имели опыт соревновательной деятельности, поэтому итоговое первое место для нас не стало сюрпризом», – говорит вице-президент Федерации фигурного катания на коньках города Вологды Любовь Кубасова.

Организаторы соревнований – вологодский Ледовый дворец и городская Федерация фигурного катания на коньках при поддержке управления физической культуры и массового спорта администрации города Вологды.
 

Тэги: фигурное катание

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