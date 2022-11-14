В Харовском районе мужчина угнал машину у спавшего рыбака

В Харовском районе 30-летнего местного жителя будут судить за угон.

Потерпевший — житель Вологодского района — рассказал, что приехал на своём автомобиле «Датсун» на рыбалку, а после машина пропала. Сумма ущерба составила 980 тысяч рублей. Чуть позже владелец сам нашёл авто с повреждениями на кузове.

«В ходе проверки полицейские выяснили, что транспортным средством завладел харовчанин 1992 г. р. Пока хозяин иномарки спал, он нашел комплект ключей от машины и решил съездить до соседней деревни, однако столкнулся с бревнами. Иномарку подозреваемый бросил на месте, а сам скрылся», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Уголовное дело по факту угона передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.