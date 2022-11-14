Аварийные бригады восстановили энергоснабжение во всех районах области

14.11.2022 [Общество]

После шквалистого ветра, который бушевал в Вологодской области в выходные дни, аварийным бригадам удалось восстановить энергоснабжение во всех населенных пунктах региона. Как сообщает пресс-служба губернатора области, всего отключения электроэнергии фиксировались в 233 населенных пунктах области. В восстановительных работах участвовали 77 бригад общей численностью 220 человек и 84 единицы техники.

«Отключения электроэнергии в западных, центральных и некоторых других районах области спровоцировала аномально теплая погода, установившаяся 12 и 13 ноября. Среднесуточная температура превысила норму на 8 и более градусов, штормовой ветер достигал 20 метров в секунду. В этот период в Ситуационный центр поступило 67 сообщений», — пояснил Олег Кувшинников.

Всего в субботу отключения электроэнергии фиксировались в 15 округах, в воскресенье — в 9 округах. Власти не исключают, что из-за осложнения погодных условий аварии на электрических сетях могут повториться. В связи с этим глава региона призвал оперативный штаб «немедленно реагировать на поступающие сообщения об отсутствии электроэнергии.

Тэги: отключение электричества, авария, ураган

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