Жителя Устюженского района подозревают в систематическом избиении супруги

В Устюженском районе суд рассмотрел иск районной администрации о лишении местного жителя родительских прав на воспитание четверых детей.

«В суде установлено, что мать несовершеннолетних в начале 2022 года скоропостижно скончалась, а из показаний свидетелей установлено, что ответчик ранее систематически избивал женщину», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Прокурорская проверка подтвердила, что женщина действительно систематически подвергалась физическому насилию, а медэкспертиза обнаружила у неё многочисленные травмы, в том числе в области головы.

По результатам рассмотрения собранных материалов было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование находится на контроле районной прокуратуры.

По итогу рассмотрения иска мужчину лишили родительских прав.