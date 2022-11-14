Почти половина россиян склонна к спонтанным покупкам

14.11.2022 [Общество]

Почти половина россиян часто или периодически совершают незапланированные покупки. В большинстве случаев речь идет о мелких тратах — шоколаде, продающемся на кассе магазина, или стаканчике кофе по дороге на работу. Правда, спонтанную покупку дорогого гаджета или поездку на выходные в другой город наши соотечественники позволяют себе редко.

Чаще всего совершают импульсивные покупки в офлайн магазине, их доля в онлайн минимальна. Таковы данные опроса*, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие» в рамках серии исследований по финансовой грамотности и экономическому поведению россиян.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, совершают ли они спонтанные покупки во время плановых походов в магазин, прогулок или по дороге на работу. Почти половина граждан «часто» (20%) или «периодически» (27%) подвержены внеплановым покупкам. При этом женщины склонны к спонтанности заметно чаще мужчин (58% против 42%).

В ходе опроса выяснилось, что чаще всего люди необдуманно покупают продукты питания (34%), одежду (28%), книги (14%), детские игрушки (11%) и компьютерные игры (10%). Гораздо реже эти траты проявляются в поездках на отдых (5%) и посещении развлекательных мероприятий (4%). Каждый четвертый респондент (25%) указал, что иногда может завернуть в кафе или ресторан по дороге на работу или во время прогулки.

Спонтанные траты обходятся, как правило, в небольшие суммы — чаще всего до 1 тыс. рублей (38%) или в 1-5 тыс. рублей (30%). Каждый пятый может импульсивно потратить 5-15 тыс. рублей (21%). 8% — 15-30 тыс. рублей. Доля тех, кто расстается с более крупными суммами во время спонтанного шопинга, не превышает 4%.
Подавляющее большинство опрошенных совершают незапланированные покупки во время пребывания в магазине перед полками с товарами (82%). И лишь 8% участников опроса делают случайные покупки в онлайн-магазинах.

В числе регионов, чьи жители чаще всего балуют себя незапланированными покупками — Санкт-Петербург и Ленинградская область (80%), Свердловская область (79%) и Московский регион (78%).

«Мы продолжаем серию исследований, связанных с финансовой грамотностью и экономическим поведением россиян. Этот опрос показал, что достаточно много людей склонны к спонтанным и не всегда обдуманным тратам. Такой подход с точки зрения финансово грамотного поведения — не совсем верный и говорит о том, что люди в большей степени подвержены сиюминутным удовольствиям и не задумываются о своем будущем. В таких случаях желательно пересмотреть свое финансовое поведение, ведь грамотное управление финансами, выработка привычки копить на важные цели, позволяют сформировать крепкую подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств в жизни», — уверена директор блока маркет-менеджмент, член правления «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

Тэги: банк Открытие

ТОП НЕДЕЛИ

Веерные отключения электроэнергии фиксируются в Вологде и в районах Вологодской области
Вологжане критикуют антивандальные скамейки на Набережной VI Армии
Мобилизованного из Вологды, который был комиссован на госпитализацию, вместо отправки на лечение посадили в эшелон
Суд выселяет ДОСААФ из здания на улице Мальцева в Вологде
На пересечении улиц поэта Романова и Молодежной Вологды строится кольцевая развязка
В Череповце на занятиях по физподготовке скончался сотрудник Росгвардии
Автомобили Lexus и Renault спалили ночью в поселке Семенково Вологодского района
В военной операции на Донбассе погиб житель Великоустюгского района
После аномального тепла на Вологодчину придет резкое похолодание
Мобилизованные вологжане отправились в район выполнения боевых задач

Похожие новости

Банк «Открытие»: 75% россиян считают, что страна сможет заместить иностранные технологии

При этом половина опрошенных считают качество российских IT-специалистов высоким
 

459
0

Михаил Задорнов: банк «Открытие» вернулся к «досанкционному» бизнесу

Банк работает с той же стоимостью пассивов, которая была до 24 февраля этого года

335
0

«Открытие Авто»: почти две трети российских автовладельцев заявляют об улучшении российского автопрома

Опрос проведен экспертами «Открытие авто» - блоком автобизнеса банка «Открытие»

296
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

50 вологжан намерены побороться за стипендию имени Христофора Леденцова
Сборная Вологды заняла первое место на Кубке мэра по фигурному катанию
В Харовском районе мужчина угнал машину у спавшего рыбака
Открытый микрофон для авторов стихов и рассказов пройдет в Вологде 19 ноября
Аварийные бригады восстановили энергоснабжение во всех районах области
Жителя Устюженского района подозревают в систематическом избиении супруги
Почти половина россиян склонна к спонтанным покупкам
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

4195
0
13.11.2022 [БлогоVO]

Эта страница семейного рода так и осталась бы чёрной дырой, если бы не случай

361
0
14.11.2022 [Обзор Прессы]

Кто и как популяризует научные знания в Вологде

153
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика