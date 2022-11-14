Почти половина россиян склонна к спонтанным покупкам

Почти половина россиян часто или периодически совершают незапланированные покупки. В большинстве случаев речь идет о мелких тратах — шоколаде, продающемся на кассе магазина, или стаканчике кофе по дороге на работу. Правда, спонтанную покупку дорогого гаджета или поездку на выходные в другой город наши соотечественники позволяют себе редко.

Чаще всего совершают импульсивные покупки в офлайн магазине, их доля в онлайн минимальна. Таковы данные опроса*, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие» в рамках серии исследований по финансовой грамотности и экономическому поведению россиян.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, совершают ли они спонтанные покупки во время плановых походов в магазин, прогулок или по дороге на работу. Почти половина граждан «часто» (20%) или «периодически» (27%) подвержены внеплановым покупкам. При этом женщины склонны к спонтанности заметно чаще мужчин (58% против 42%).

В ходе опроса выяснилось, что чаще всего люди необдуманно покупают продукты питания (34%), одежду (28%), книги (14%), детские игрушки (11%) и компьютерные игры (10%). Гораздо реже эти траты проявляются в поездках на отдых (5%) и посещении развлекательных мероприятий (4%). Каждый четвертый респондент (25%) указал, что иногда может завернуть в кафе или ресторан по дороге на работу или во время прогулки.

Спонтанные траты обходятся, как правило, в небольшие суммы — чаще всего до 1 тыс. рублей (38%) или в 1-5 тыс. рублей (30%). Каждый пятый может импульсивно потратить 5-15 тыс. рублей (21%). 8% — 15-30 тыс. рублей. Доля тех, кто расстается с более крупными суммами во время спонтанного шопинга, не превышает 4%.

Подавляющее большинство опрошенных совершают незапланированные покупки во время пребывания в магазине перед полками с товарами (82%). И лишь 8% участников опроса делают случайные покупки в онлайн-магазинах.

В числе регионов, чьи жители чаще всего балуют себя незапланированными покупками — Санкт-Петербург и Ленинградская область (80%), Свердловская область (79%) и Московский регион (78%).