Еще девять населенных пунктов Вологодской области получили мобильный интернет

Девять населенных пунктов Вологодской области получили устойчивый интернет. Связь появилась в деревнях Великоустюгского, Верховажского, Грязовецкого, Кичменгско-Городецкого, Устюженского и Харовского районов, ранее не входивших в зону устойчивого покрытия сетей мобильных операторов. Теперь в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» жители этих деревень получили связь с доступом в интернет с сигналом стандарта LTE.

«Проект обеспечивает доступность телекоммуникационных услуг в отдалённых деревнях и селах. Для определения первоочередных населенных пунктов Минцифры России в конце 2021 года провело общенародное голосование. По его результатам были выбраны локации, набравшие наибольшее количество голосов. Во всех этих населенных пунктах сегодня уже есть качественная мобильная связь и интернет, — рассказал заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

Проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» и включает в себя установку вышек связи в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек. По словам Виталия Тушинова, в ближайшее время устойчивый интернет по этой же программе получат жители еще 11 населенных пунктов области.