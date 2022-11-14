В Череповецкой природоохранной прокуратуре сменилось руководство

14.11.2022 [Общество]

В Череповецкой природоохранной прокуратуре смена руководства. Ведомство возглавил Сергей Кокарев, которого представил Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Александр Илюшин.

Как рассказал на своей странице в соцсетях губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, от работы природоохранного прокурора зависит экологическая обстановка в области, а, значит, здоровье вологжан.

«Контроль за охраной лесного комплекса, водоемов, выбросами в атмосферный воздух, экологический надзор, сохранение особо охраняемых территорий, недопущение возникновения лесных пожаров — обязанности ответственные и важные. Природоохранная прокуратура выполняет мероприятия нацпроекта „Экология“. Именно от этой работы зависит экологическая обстановка в области, а значит — здоровье вологжан», — написал Олег Кувшинников.

Череповецкая межрайонная природоохранная прокуратура следит за порядком в 12 муниципалитетах, а также Череповце, которые входят в бассейн реки Волги.

 

Тэги: прокуратура, Экология

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