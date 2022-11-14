В Череповце мужчина залез на газовую трубу и разбил окно в доме на улице Первомайской

- Их не было очень долго, у бабушки уже отказывало сердце, - рассказывает девушка подозреваемого. - Молодой человек просил, чтобы врач поднимался быстрее: «Пожалуйста, быстрее, бабушке плохо». Так он сказал раза четыре, но врач, видимо, не ускорился… Когда он бил, его оттаскивали друзья