В Череповце мужчина залез на газовую трубу и разбил окно в доме на улице Первомайской

В Череповце 30-летний мужчина залез на газовую трубу и разбил окно в доме № 24 на улице Первомайской, сообщает официальный сайт города.
Инцидент произошёл 14 ноября около 10:00. Отмечается, что череповчанин бегал по трубе на высоте около пяти метров и разбил одно из окон.
«Предположительно, он в состоянии наркотического опьянения. Вместе спасатели и пожарные сняли его с трубы и передали полицейским», — рассказал cherinfo директор городской спасательной службы Дмитрий Санакоев.
Информации о повреждении газовой трубы не поступало.