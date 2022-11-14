В Череповце мужчина залез на газовую трубу и разбил окно в доме на улице Первомайской

14.11.2022 [Происшествия]

В Череповце 30-летний мужчина залез на газовую трубу и разбил окно в доме № 24 на улице Первомайской, сообщает официальный сайт города.

Инцидент произошёл 14 ноября около 10:00. Отмечается, что череповчанин бегал по трубе на высоте около пяти метров и разбил одно из окон.

«Предположительно, он в состоянии наркотического опьянения. Вместе спасатели и пожарные сняли его с трубы и передали полицейским», — рассказал cherinfo директор городской спасательной службы Дмитрий Санакоев.

Информации о повреждении газовой трубы не поступало.

Тэги: хулиган, спасатели, наркотики
фото с сайта cherinfo.ru

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