Амурская тигрица поселилась в зоосаде Деда Мороза

В зоосаде Деда Мороза поселилась тигрица из Краснодарского края. Работники зоопарка рассказали, что хищная кошка была изъята вместе с другими зверями сотрудниками следственного отдела Краснодарского края у частника.

«Транспортировка самого крупного представителя семейства кошачьих — ответственная и сложная задача. Специалисты Московского зоопарка тщательно наблюдали за состоянием тигрицы на „старом месте обитания“. Перед длительным переездом были проведены все необходимые ветеринарные манипуляции, и тигрица в специально оборудованной транспортировочной клетке отправилась в путь», — рассказала Светлана Акулова, директор Московского зоопарка, филиалом которого является зоосад Деда Мороза в Великом Устюге.

Как сообщает портал GorodVo, на всем пути следования за состоянием здоровья тигрицы наблюдал главный санитарный врач Московского зоопарка. На новом месте жительства зверь снова был обследован и только этого тигрицу выпустили в вольер.

Амурский тигр – самый крупный представитель семейства кошачьих. Он обладает большой силой и выносливостью, является искусным охотником, способным долго выслеживать добычу и молниеносно настигать ее. Зимой тигр ощущает себя очень комфортно, и даже самые суровые морозы не помеха для этой кошки. Передвигаться по снежным сугробам ему позволяет особое строение лап, а благодаря растущему между подушечками меху, они не мерзнут.