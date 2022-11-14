Волонтеры «Велеса» просят помощи у жителей Вологды для собак, умирающих от энтерита

14.11.2022 [Происшествия]

Волонтеры общества защиты животных «Велес» обратились к жителям Вологды с просьбой о помощи:

– Люди, у нас огромная беда! В ОЗЖ «Велес» прогрессирует энтерит. Это адская смерть в тяжелых муках. Не передать словами, как это страшно. В связи с трудностями в мире, лекарств в аптеках нет, а если есть, то нужно очень долго ждать заказ, а время идет на минуты, – пишет на своей странице волонтер Яна Казукова.

Как рассказала NewsVo Нина Кудрявцева, руководитель медицинского направления ОЗЖ «Велес», на данный момент болеют семь собак: трем животным уже стало лучше, четверо еще в тяжелом состоянии, одна собака погибла.  

По словам Нины Кудрявцевой, первой заболела собака, которую привезли в «Велес» сбитой из старого аэропорта:

– Энтерит – это распространенное заболевание у собак. Вспышки обычно – весна/осень. От него существует вакцина и весь наш основной состав привит. Но заболели все новенькие. Тут из 8 собак 4 уже были на первой прививке, но это не помогло. Вакцин сейчас тоже нет, домашних животных тоже прививают реже. Поэтому инфекции становится все больше. 

По словам Нины Кудрявцевой, для людей энтерит не опасен. Но проблемой оказалось то, что для лечения животных необходимы антибиотики, а добыть их не так-то просто:

– Нет многих антибиотиков. И все остальное тоже под заказ и все добывать приходится.

Нина перечислила список медикаментов, которые сейчас ищут волонтеры: растворы Рингер, Натрий хлорид, Глюкоза, Стерофундин. Также необходимы шприцы по 2,3, 5, 10 мл. Из лекарств: Анальгин, Димедрол, Омез в таблетках и инъекционный, Метрогил инъекционный, Амоксиклав (аургументин, экоклав , синулокс – ветеринарный), Энтеросгель, Квамател инъекционный, Маропиталь (ветеринарный), Цефтриаксон.

Передать медикаменты для животных «Велеса» можно сразу в клинику «Фауна» по адресу: Вологда, Ярославская, 25, часы работы с 9 до 21.

По поводу передачи средств и лекарств можно напрямую связаться с волонтером Яной Казуковой по номеру телефона: 89005318241.

Также «Велес» объявил сбор средств на покупку солярки для отопления помещений для животных на Гагаринской передержке.

Тэги: Велес, болезни, собаки, гуманитарная помощь

ТОП НЕДЕЛИ

Веерные отключения электроэнергии фиксируются в Вологде и в районах Вологодской области
Вологжане критикуют антивандальные скамейки на Набережной VI Армии
Мобилизованного из Вологды, который был комиссован на госпитализацию, вместо отправки на лечение посадили в эшелон
Суд выселяет ДОСААФ из здания на улице Мальцева в Вологде
На пересечении улиц поэта Романова и Молодежной Вологды строится кольцевая развязка
В Череповце на занятиях по физподготовке скончался сотрудник Росгвардии
Автомобили Lexus и Renault спалили ночью в поселке Семенково Вологодского района
В военной операции на Донбассе погиб житель Великоустюгского района
После аномального тепла на Вологодчину придет резкое похолодание
Мобилизованные вологжане отправились в район выполнения боевых задач

Похожие новости

Мини-выставка бездомных кошек пройдет в Вологде 13 ноября

Вход свободный

725
0

Мультиконтейнер для сбора вторсырья установили у стадиона «Локомотив» в Вологде

Это третий мультиконтейнер в областной столице, который установили волонтеры «Велеса»

1246
0

Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в апреле

NewsVo приводит подробный перечень принимаемого вторсырья

1999
0

В Вологде пенсионеры смогут бесплатно стерилизовать своих кошек и собак

В рамках акции «Питомец - любимец!» планируется охватить более 500 кошек и собак, которые живут в малоимущих семьях и у пенсионеров, либо обитают на улице

1287
0

Акция по сбору пластика и макулатуры пройдёт в Вологде

Её проводит общество защиты животных «Велес». Как обычно, будет организовано шесть точек приёма вторсырья в разных районах города

1324
0

«Велес» приостановил сбор пластика в свои контейнеры в Вологде

Фирма, которая ранее вывозила пластик из контейнеров, прекращает свою деятельность

4167
0

Контейнеры для пластика и макулатуры появились по двум новым адресам в Вологде

Речь идет о перекрестке улиц Панкратова и Щетинина, а также о перекрестке улиц Гагарина и Петина

5937
1

"Велес" собирает пожелания вологжан по местам для контейнеров для пластика и макулатуры

Будет установлено еще семь точек сбора таких отходов.

2922
3

Общество защиты животных «Велес» установит в Вологде контейнеры для сбора пластика и макулатуры

Вторсырье сдают на переработку, а все вырученные средства зоозащитники тратят на лечение и содержание бездомных животных.

4424
0

В январе в Вологде будут принимать вторсырье в помощь бездомным животным

Сдать макулатуру, изделия из пластика и алюминия смогут жители Вологды в микрорайоне Лукьяново. Благотворительную акцию проводит общество защиты животных «Велес» 18 января с 18 до 19 часов

2150
0

Вологодские зоозащитники выиграли грант в 300 тысяч рублей на реализацию проекта «Вторсырье»

На эти деньги в городе установят специальные контейнеры, куда можно будет сдать вторсырье, а вырученные от его реализации деньги пойдут на оказание помощи бездомным животным

1788
0

В Вологде 27 января пройдет благотворительный концерт в помощь бездомным животным

Клуб авторской песни "Откровение" выступит в ГДК

2134
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жителя Вологды будут судить за убийство 19-летней знакомой из ревности
В Череповце мужчина залез на газовую трубу и разбил окно в доме на улице Первомайской
Минюст будет публиковать персональные данные иноагентов
Амурская тигрица поселилась в зоосаде Деда Мороза
Волонтеры «Велеса» просят помощи у жителей Вологды для собак, умирающих от энтерита
Для спасения друга от мобилизации житель Бабушкинского района обвинил его в краже
Вологодское «Динамо» узнало соперников весенней части сезона Чемпионата России
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

4158
0
13.11.2022 [БлогоVO]

Эта страница семейного рода так и осталась бы чёрной дырой, если бы не случай

256
0
10.11.2022 [Обзор Прессы]

Как вернуть деньги за завышенные платежи по ЖКХ

466
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика