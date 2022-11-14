Волонтеры «Велеса» просят помощи у жителей Вологды для собак, умирающих от энтерита

Волонтеры общества защиты животных «Велес» обратились к жителям Вологды с просьбой о помощи:

– Люди, у нас огромная беда! В ОЗЖ «Велес» прогрессирует энтерит. Это адская смерть в тяжелых муках. Не передать словами, как это страшно. В связи с трудностями в мире, лекарств в аптеках нет, а если есть, то нужно очень долго ждать заказ, а время идет на минуты, – пишет на своей странице волонтер Яна Казукова.

Как рассказала NewsVo Нина Кудрявцева, руководитель медицинского направления ОЗЖ «Велес», на данный момент болеют семь собак: трем животным уже стало лучше, четверо еще в тяжелом состоянии, одна собака погибла.

По словам Нины Кудрявцевой, первой заболела собака, которую привезли в «Велес» сбитой из старого аэропорта:

– Энтерит – это распространенное заболевание у собак. Вспышки обычно – весна/осень. От него существует вакцина и весь наш основной состав привит. Но заболели все новенькие. Тут из 8 собак 4 уже были на первой прививке, но это не помогло. Вакцин сейчас тоже нет, домашних животных тоже прививают реже. Поэтому инфекции становится все больше.

По словам Нины Кудрявцевой, для людей энтерит не опасен. Но проблемой оказалось то, что для лечения животных необходимы антибиотики, а добыть их не так-то просто:

– Нет многих антибиотиков. И все остальное тоже под заказ и все добывать приходится.

Нина перечислила список медикаментов, которые сейчас ищут волонтеры: растворы Рингер, Натрий хлорид, Глюкоза, Стерофундин. Также необходимы шприцы по 2,3, 5, 10 мл. Из лекарств: Анальгин, Димедрол, Омез в таблетках и инъекционный, Метрогил инъекционный, Амоксиклав (аургументин, экоклав , синулокс – ветеринарный), Энтеросгель, Квамател инъекционный, Маропиталь (ветеринарный), Цефтриаксон.

Передать медикаменты для животных «Велеса» можно сразу в клинику «Фауна» по адресу: Вологда, Ярославская, 25, часы работы с 9 до 21.

По поводу передачи средств и лекарств можно напрямую связаться с волонтером Яной Казуковой по номеру телефона: 89005318241.

Также «Велес» объявил сбор средств на покупку солярки для отопления помещений для животных на Гагаринской передержке.