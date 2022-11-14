Для спасения друга от мобилизации житель Бабушкинского района обвинил его в краже

14.11.2022 [Происшествия]

Житель Бабушкинского района обвинил друга в краже, чтобы спасти его от частичной мобилизации. Впрочем, в ходе проверки информация о краже не подтвердилась.

Согласно материалам дела, 23 сентября в Бабушкинском районе мужчина позвонил в полицию и рассказал о том, что его знакомый украл у него стойки и четыре колеса от автомобиля «лада гранта».

После проверки информации действия заявившего мужчины были квалифицированы, как заведомо ложный вызов полиции.

«Мужчина пояснил, что в ходе совместного распития спиртных напитков друг рассказал ему о том, что получил повестку из военкомата о призыве по частичной мобилизации. Утром друг уехал в военкомат. Чтобы его вернуть, он вызвал полицию и сообщил о краже. Узнав об ответственности за заведомо ложный донос, рассказал сотрудникам полиции правду о том, что совершил ложный вызов ради друга», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

В результате мужчина был признан виновным по статье КоАП за ложный вызов и оштрафован на 1000 рублей.
 

Тэги: ложный вызов, кража, мобилизация

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