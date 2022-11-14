Вологодское «Динамо» узнало соперников весенней части сезона Чемпионата России

Футболисты вологодского «Динамо» узнали соперников по весенней части сезона второй лиги Чемпионата России. Окончательный состав участником стал известен накануне, когда прошли матчи последнего тура летне-осенней части сезона.



К шести лучшим командам второй подгруппы — «Текстильщик», «Муром», «Чертаново», «Спартак» из Костромы, «Торпедо-Владимир» и «Динамо-Вологда» прибавились шесть команд, занявшие места с 1-го по 6-е в первой подгруппе. В списке — «Ленинградец» и «Звезда» (обе команды представляют Санкт-Петербург), «Зоркий-Красногорск», калининградская «Балтика-БФУ», красноярский «Енисей-2» и «Луки-Энергия» из города Великие Луки. Эти команды разыграют места с 1 по 12 в весенней части сезона.

Примечательно, что во вторую часть сезона, которая начнется 9 марта 2023 года, команды возьмут с собой не все очки, добытые ранее, а только результаты с теми командами, которые также прошли в весеннюю часть. Таким образом, у всех команд вместо 20 сыгранных матчей в зачет пойдёт только 10.

«Динамо-Вологда» начнет второй этап соревнований в подгруппе 2 «А» с 9 места.