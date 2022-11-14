Вологодское «Динамо» узнало соперников весенней части сезона Чемпионата России

14.11.2022 [Спорт]

Футболисты вологодского «Динамо» узнали соперников по весенней части сезона второй лиги Чемпионата России. Окончательный состав участником стал известен накануне, когда прошли матчи последнего тура летне-осенней части сезона.

К шести лучшим командам второй подгруппы — «Текстильщик», «Муром», «Чертаново», «Спартак» из Костромы, «Торпедо-Владимир» и «Динамо-Вологда» прибавились шесть команд, занявшие места с 1-го по 6-е в первой подгруппе. В списке — «Ленинградец» и «Звезда» (обе команды представляют Санкт-Петербург), «Зоркий-Красногорск», калининградская «Балтика-БФУ», красноярский «Енисей-2» и «Луки-Энергия» из города Великие Луки. Эти команды разыграют места с 1 по 12 в весенней части сезона.

Примечательно, что во вторую часть сезона, которая начнется 9 марта 2023 года, команды возьмут с собой не все очки, добытые ранее, а только результаты с теми командами, которые также прошли в весеннюю часть. Таким образом, у всех команд вместо 20 сыгранных матчей в зачет пойдёт только 10.

«Динамо-Вологда» начнет второй этап соревнований в подгруппе 2 «А» с 9 места.

Тэги: Динамо Вологда, Футбол, турнир

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