В Череповце ветром сдуло два остановочных комплекса

В Череповце, как и в Вологде, подсчитывают ущерб от ураганного ветра, который бушевал в городе в субботу и воскресенье.

Всего, по словам мэра Череповца Вадима Германова, диспетчерские службы города зафиксировали 40 обращений о повреждениях городской инфраструктуры

В частности, порывов ветра не выдержали дорожные знаки, деревья, остановочные павильоны и светофоры. В субботу без уличного освещения осталась часть Индустриального района. Для устранения последствий урагана аварийные бригады были переведены на круглосуточный режим работы.