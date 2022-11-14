В Череповце ветром сдуло два остановочных комплекса

14.11.2022 [Происшествия]

В Череповце, как и в Вологде, подсчитывают ущерб от ураганного ветра, который бушевал в городе в субботу и воскресенье.

Всего, по словам мэра Череповца Вадима Германова, диспетчерские службы города зафиксировали 40 обращений о повреждениях городской инфраструктуры

В частности, порывов ветра не выдержали дорожные знаки, деревья, остановочные павильоны и светофоры. В субботу без уличного освещения осталась часть Индустриального района. Для устранения последствий урагана аварийные бригады были переведены на круглосуточный режим работы.

«Главные выводы ураганных выходных: департамент ЖКХ должен представить предложения по усилению креплений остановочных павильонов. Хоть из 150 упали только два, очевидно, что запас прочности недостаточный. Наша служба озеленения проведет полный мониторинг состояния всех деревьев в Череповце. В результате мы увидим самые аварийные растения на городских улицах. Ситуации, когда падение одного дерева оставляет без света несколько микрорайонов — недопустимо», — уверен Вадим Германов.

Тэги: ураган, остановочный комплекс

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