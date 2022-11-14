Итоги воскресной стихии в Вологде: упавшие деревья, дорожные знаки и мусорный контейнер

Погода в воскресенье устроила коммунальщиками и спасателям проверку на прочность. В первой половине дня дождь добавил работы сотрудникам водоканала. Подтопления по 10 адресам устраняли 3 бригады. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Ближе к вечеру в игру вступил порывистый ветер до 12 метров в секунду. Вологжане отмечали перебои с уличным освещением в различных частях города. Пострадала одна из световых фигур на проспекте Победы, не устояли порядка 10 деревьев, падающие ветви привели к трём обрывам электросетей. Кроме того, в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило несколько обращений вологжан о повреждении машин от упавших дорожных знаков, и даже от мусорного контейнера», — написал Сергей Воропанов.

Сегодня в Вологде также стихийные явления — прогнозируется похолодание, снег, возможно налипание снега на провода.