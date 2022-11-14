Хоккейный клуб «Северсталь» и петербургский СКА могут обменяться игроками

Как стало известно «Матч ТВ», «Северсталь» СКА из Санкт-Петербурга могут обменятся вратарями. Владислав Подъяпольский, играющий в Череповце уже четвертый сезон, отправится в СКА, а из Санкт-Петербурга в обратном направлении приедет серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине, Александр Самонов, который провел за петербуржцев в этом сезоне 14 матчей в Чемпионате КХЛ, 10 из которых для его команды завершились победами.

Также по итогам этой сделки «Северсталь» может получить права на защитника Данила Пыленкова, который в этом сезоне в 18 матчах за СКА забросил 1 шайбу и отдал 6 голевых передач, при показателях полезности «+7» и нападающего Илью Иванцова, который с начала сезона играл за «Северсталь».

Официально о сделке, как сообщается, могут объявить в понедельник. Косвенным подтверждением можно считать то, что информацию об этом в своем Telegram-канале выставил главный тренер «желто-черных» Андрей Разин.