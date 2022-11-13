ФК «Череповец завоевал бронзу на соревнованиях в Астрахани

13.11.2022 [Спорт]

ФК «Череповец — СШОР Витязь» стал бронзовым призёром итогового турнира кубка России по футболу среди любительских команд третьей лиги. Турнир проходил в Астрахани с 4 по 12 ноября.

В заключительном матче сезона череповчане обыграли серебряных призеров кубка Москвы — столичный ФК «ФШМ» — со счётом 4:2. У победителей дублем отметился Мирон Беляев, а также по разу отличились Кирилл Кульков и Илья Соколов

Череповчане в пяти матчах турнира одержали две победы, дважды сыграли вничью с «Ильпаром» (0:0) и «Локомотив-Лиски» — (1:1) — командами которые заняли первое и второе место — и проиграли, как оказалось худшей команде турнира — «Армавиру» (0:3). Эти три очка стали единственными баллами, набранными командой из Краснодарского края. А вот для команды Владимира Голубинского это поражение, возможно, стоило золотых медалей.

Тэги: Футбол, турнир, соревнования, медали, награды
фото из группы «ФК “Череповец”» в соцсети

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