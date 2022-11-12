Образовательный форум для цифровых волонтеров пройдет в Вологде 9 декабря

12.11.2022 [Культура]

Областной образовательный Форум для цифровых волонтеров «МЕДИАБИТ35» пройдет в Вологде 9 декабря.

Мероприятие рассчитано на молодых людей от 14 до 35 лет, у которых есть опыт волонтерства с учетной записью на портале Добро.ру, а также опыт фото и/или видеосъемки.

По словам организаторов – областной общественной организации «Созидание» – цель мероприятия – сохранение и популяризация в молодежной среде исторического наследия и культурного многообразия России, развитие добровольчества, пропаганда созидательных ценностей в молодежной среде с помощью цифровых информационных технологий.

В рамках форума пройдут образовательные мастер-классы по фото и видео. Участники форума получат сертификаты.

Форум пройдет 9 декабря с 11:00 по 17:00 в областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7. 

Возрастные ограничения: (14+).

Участие бесплатное.

Форум проводится благодаря гранту Росмолодежи для НКО при поддержке правительства Вологодской области, департамента внутренней политики Вологодской области, администрации города Вологды, сетевого издания «Культура в Вологодской области», миньковского сельского филиала «РДК», международного фестиваля кинофильмов и телевизионных программ «Свидание с Россией».

Программа форума
 
11.00 – 11.20 Торжественное открытие. 

11.20 – 13.00

Секция обработка фото. 

  • Теория. Михаил Трапезников, член Союза фотохудожников России. Разбор фотографий, представленных на конкурс форума.
  • Теория. Владислав Калашников, режиссер, член Союза кинематографистов России. Разбор видео, представленных на конкурс форума.

11.20 – 13.00

Секция обработка видео. 

  • Практика. Роман Богатин, руководитель студии BRO! Мастер –класс – «Драматургия и сюжет социальных видео на примерах. Как эффективно организовать съемочный день».

13.00 – 14.00 обед

14.00 – 16.30

Секция обработка фото. 

  • Практика. Михаил Трапезников, член Союза фотохудожников России. Снимаем и показываем частников МЕДИАБИТ35. Подготовка участниками фотографий. Их оценка экспертами.

Секция обработка видео.

  • Практика. Анна Поздеева, Миньковский сельский филиал МБУК «РДК». «Нюра и Матрена» - от сельского ДК до российского признания. Как мы начали снимать, почему и зачем. Снимаем, монтируем и показываем участников МЕДИАБИТ35.
  • Практика. Нина Смирнова, редактор ГТРК «Вологда». Мастер-класс – «Как взять интервью, чтобы зритель захотел их пересмотреть».

Секция продвижение медиа - контента.

  • Теория и практика. Иван Волков, «Бородатый Маркетинг» Интернет-Маркетолог. Как продвигать видео в интернете для молодежи.

16.30 – 17.00 Заключительный кофе-брейк, нетворкинг, фотосессия.
 

Тэги: форум, IT, волонтеры, молодежь, мастер-классы, фото, видео

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