Образовательный форум для цифровых волонтеров пройдет в Вологде 9 декабря

Областной образовательный Форум для цифровых волонтеров «МЕДИАБИТ35» пройдет в Вологде 9 декабря.

Мероприятие рассчитано на молодых людей от 14 до 35 лет, у которых есть опыт волонтерства с учетной записью на портале Добро.ру, а также опыт фото и/или видеосъемки.

По словам организаторов – областной общественной организации «Созидание» – цель мероприятия – сохранение и популяризация в молодежной среде исторического наследия и культурного многообразия России, развитие добровольчества, пропаганда созидательных ценностей в молодежной среде с помощью цифровых информационных технологий.

В рамках форума пройдут образовательные мастер-классы по фото и видео. Участники форума получат сертификаты.

Форум пройдет 9 декабря с 11:00 по 17:00 в областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7.

Возрастные ограничения: (14+).

Участие бесплатное.

Форум проводится благодаря гранту Росмолодежи для НКО при поддержке правительства Вологодской области, департамента внутренней политики Вологодской области, администрации города Вологды, сетевого издания «Культура в Вологодской области», миньковского сельского филиала «РДК», международного фестиваля кинофильмов и телевизионных программ «Свидание с Россией».

Программа форума



11.00 – 11.20 Торжественное открытие.

11.20 – 13.00

Секция обработка фото.

Теория. Михаил Трапезников, член Союза фотохудожников России. Разбор фотографий, представленных на конкурс форума.

Теория. Владислав Калашников, режиссер, член Союза кинематографистов России. Разбор видео, представленных на конкурс форума.

11.20 – 13.00

Секция обработка видео.

Практика. Роман Богатин, руководитель студии BRO! Мастер –класс – «Драматургия и сюжет социальных видео на примерах. Как эффективно организовать съемочный день».

13.00 – 14.00 обед

14.00 – 16.30

Секция обработка фото.

Практика. Михаил Трапезников, член Союза фотохудожников России. Снимаем и показываем частников МЕДИАБИТ35. Подготовка участниками фотографий. Их оценка экспертами.

Секция обработка видео.

Практика. Анна Поздеева, Миньковский сельский филиал МБУК «РДК». «Нюра и Матрена» - от сельского ДК до российского признания. Как мы начали снимать, почему и зачем. Снимаем, монтируем и показываем участников МЕДИАБИТ35.

Практика. Нина Смирнова, редактор ГТРК «Вологда». Мастер-класс – «Как взять интервью, чтобы зритель захотел их пересмотреть».

Секция продвижение медиа - контента.

Теория и практика. Иван Волков, «Бородатый Маркетинг» Интернет-Маркетолог. Как продвигать видео в интернете для молодежи.

16.30 – 17.00 Заключительный кофе-брейк, нетворкинг, фотосессия.

