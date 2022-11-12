Автомобиль «БМВ» врезался в столб ночью на Конева-Беляева в Вологде

Один человек пострадал в результате ДТП, которое произошло в ночь с 11 на 12 ноября в Вологде.

24-летний водитель автомобиля «Мазда 6» двигаясь по улице Конева со стороны улицы Можайского в направлении улицы Воркутинской, приступил к совершению маневра «поворот налево» из крайней левой полосы на улицу Беляева, не убедившись в безопасности маневра. Он допустил столкновение с движущимся во встречном направлении по левой полосе автомобилем «БМВ Х3» под управлением 27-летнего водителя.

В результате столкновения автомобиль «БМВ» отбросило на столб. Травмы получил 28-летний пассажир «БМВ», который находился на правом переднем сидении.

Как сообщает ОГИБДД УМВД России по городу Вологде, оба водителя были трезвые и пристегнуты ремнями безопасности.