Автомобиль «БМВ» врезался в столб ночью на Конева-Беляева в Вологде

12.11.2022 [Происшествия]

Один человек пострадал в результате ДТП, которое произошло в ночь с 11 на 12 ноября в Вологде.

24-летний водитель автомобиля «Мазда 6» двигаясь по улице Конева со стороны улицы Можайского в направлении улицы Воркутинской, приступил к совершению маневра «поворот налево» из крайней левой полосы на улицу Беляева, не убедившись в безопасности маневра. Он допустил столкновение с движущимся во встречном направлении по левой полосе автомобилем «БМВ Х3» под управлением 27-летнего водителя. 

В результате столкновения автомобиль «БМВ» отбросило на столб. Травмы получил 28-летний пассажир «БМВ», который находился на правом переднем сидении. 

Как сообщает ОГИБДД УМВД России по городу Вологде, оба водителя были трезвые и пристегнуты ремнями безопасности.

Тэги: ДТП

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