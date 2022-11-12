Новая авторская выставка фотографий открывается в Вологде

12.11.2022 [Культура]

Выставка фотографий «Люблю этот мир многогранный» открывается 12 ноября в вологодском музее «Мир забытых вещей».

Это выставка-рассказ, связывающий усадьбы и старинные обители разных уголков нашей страны.

– Усадьбы и православные обители, запечатленные на фотографиях Нины Владимировны Лысковой, связаны с именами выдающихся деятелей художественной литературы и духовного слова, живописи и музыки, заложивших основу русской классической культуры: Репина, Римского-Корсакова, Некрасова, Чехова, – говорится в анонсе мероприятия.

Из своих путешествий Нина Владимировна привозит не только приятные впечатления, но и фото зарисовки, которыми она с радостью поделится с посетителями выставки.

На фотографиях также представлены и достопримечательности Вологодской области: усадьба дворянского рода Брянчаниновых в Покровском, где родился и провел свои детские годы будущий духовный писатель, Епископ Кавказский и Черноморский Игнатий (Брянчанинов), усадьба Братково, связанная с именем художницы Елизаветы Бём, городская усадьба Милютина в городе Череповце, общественного деятеля, городского головы, при котором город превратился в значимый образовательный, транспортный и промышленный центр.

Выставка будет работать до 15 января на втором этаже музея «Мир забытых вещей» по адресу: Вологда, Ленинградская, 6. Время работы музея: с 16:00 до 17:30 со среды по воскресенье.

Возрастные ограничения: (6+).
 

Тэги: фотовыставка, храмы, усадьбы, монастыри

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