Двух пешеходов сбил автомобиль на улице Новгородской в Вологде 11 ноября.

ДТП произошло 11 ноября в 18:45 у дома №11 на улице Новгородской в Вологде.

Водитель автомобиля «Хендай Солярис», двигаясь по ул. Возрождения, со стороны ул. Костромской в сторону ул. Ярославской, при повороте налево на ул. Новгородскую, не предоставил преимущество пешеходам, двигающимся по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля, тем самым допустил наезд на двух пешеходов.

Как сообщает ОГИБДД УМВД России по городу Вологде, в результате аварии мужчина 73 лет получил ушибы, а 71-летняя женщина травмирована. Скорая помощь на место ДТП не выезжала, водитель сам доставил пострадавших медицинское учреждение на своем автомобиле.

