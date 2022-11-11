Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» открылась в Вологде

11.11.2022 [Культура]

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» открылась в Юго-Западной башне Вологодского кремля.

На 16 планшетах представлены редкие архивные документы и фотографии, посвященные Нюрнбергскому процессу, а также Токийскому и Хабаровскому процессам.

Это выставочный проект Государственного центрального музея современной истории России, приуроченный к 75-й годовщине начала Нюрнбергского процесса, который проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года.

– Международный военный трибунал в Нюрнберге стал первым в мировой истории опытом осуждения преступлений государственного масштаба: всего правящего режима нацистской Германии, его карательных институтов, высших политических и военных деятелей, финансистов и промышленников. Процесс продолжался почти 11 месяцев. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми, его широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция, – говорится в анонсе мероприятия.

Посетить выставку можно до 25 декабря с 10:00 до 17:30 со среды по воскресенье в Юго-Западной башне Вологодского кремля.

Возрастные ограничения: (16+).
 

Тэги: выставка, ВОВ, история

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