Жителя Череповца осудили за разбойное нападение с ножом на прохожего

11.11.2022 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор 52-летнему ранее судимому местному жителю, признанному виновным в разбое.

Установлено, что инцидент произошёл в апреле 2022 года на улице Архангельской в Череповце. Ночью подсудимый зашёл в магазин «Погреба», чтобы купить спиртное, но ему не хватило денег, чтобы расплатиться. В то же время в магазин зашёл 27-летний потерпевший. Обвиняемый увидел, что у того есть деньги и попросил добавить ему на покупку, но мужчина отказал.

«Подсудимый проследовал за ним и, находясь у входа в магазин, напал на потерпевшего. Держа в правой руке нож и используя его в качестве оружия, он потребовал отдать денежные средства. Мужчина его требования не выполнил, вбежал обратно в магазин и откуда по телефону вызвал сотрудников полиции, а подсудимый с места происшествия скрылся», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде мужчина не признал вину и пояснил, что потерпевший сам просил показать ему нож, и он никому не угрожал. С учётом рецидива преступлений череповчанину назначили наказание в виде пяти лет колонии особого режима.

Тэги: разбой, напал с ножом, уголовное дело, суд, приговор

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