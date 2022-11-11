Доступность картинной галереи для маломобильных групп населения проверили в Вологде

В Вологде депутат городской думы Максим Выдров проверил обеспечение доступной среды в здании картинной галереи на улице Мира. Как сообщает пресс-служба городской думы, у парламентария возникли вопросы по обеспечению подходов к зданию для лиц с ОВЗ.

«Была предусмотрена укладка тактильной плитки от парковки для инвалидов до входной группы. Было решено заменить ее на предупреждающую плитку в начале и в конце лестницы для слабовидящих, как этого требуют нормативы. К обеспечению доступной среды в самом здании нареканий нет», — рассказал Максим Выдров.

По словам парламентария, на входе для маломобильных групп населения предусмотрен пандус, в здании — подъемник и большой лифт. Санузлы также оборудованы по нормативам.