Доступность картинной галереи для маломобильных групп населения проверили в Вологде

11.11.2022 [Общество]

В Вологде депутат городской думы Максим Выдров проверил обеспечение доступной среды в здании картинной галереи на улице Мира. Как сообщает пресс-служба городской думы, у парламентария возникли вопросы по обеспечению подходов к зданию для лиц с ОВЗ.

«Была предусмотрена укладка тактильной плитки от парковки для инвалидов до входной группы. Было решено заменить ее на предупреждающую плитку в начале и в конце лестницы для слабовидящих, как этого требуют нормативы. К обеспечению доступной среды в самом здании нареканий нет», — рассказал Максим Выдров.

По словам парламентария, на входе для маломобильных групп населения предусмотрен пандус, в здании — подъемник и большой лифт. Санузлы также оборудованы по нормативам.

Тэги: Вологодская городская дума, ОВЗ, картинная галерея

ТОП НЕДЕЛИ

Вологжане критикуют антивандальные скамейки на Набережной VI Армии
Суд выселяет ДОСААФ из здания на улице Мальцева в Вологде
На пересечении улиц поэта Романова и Молодежной Вологды строится кольцевая развязка
В Вологде двое подростков и двое мужчин до смерти избили человека
Строительный кран упал в Вологде
В Череповце на занятиях по физподготовке скончался сотрудник Росгвардии
Мобилизованного из Вологды, который был комиссован на госпитализацию, вместо отправки на лечение посадили в эшелон
В военной операции на Донбассе погиб житель Великоустюгского района
Автомобили Lexus и Renault спалили ночью в поселке Семенково Вологодского района
Жительницу Вологды задержали за кражу спиртного и продуктов в супермаркете

Похожие новости

В Вологде внесли поправки в бюджет этого года и следующего планового периода

29-я сессия городской Думы прошла в Вологде

923
0

Вологду представили в Совете по развитию местного самоуправления при президенте РФ

В муниципальную часть Совета включен глава Вологды Юрий Сапожников

941
0

Компенсации вологодским донорам продлены до конца 2023 года

Меры социальной поддержки для доноров поддержаны на сессии городской Думы

1232
0

Городская Дума отчиталась о своей деятельности за 2021 год

«Впервые мы завершили бюджет с весомым и значимым профицитом — 276 млн рублей», — сказал Юрий Сапожников

1082
0

У председателя вологодской городской Думы появился еще один заместитель

Им стал председатель постоянного комитета по экономической политике и муниципальной собственности Константин Шепель

2193
0

Депутаты вологодской Гордумы приняли бюджет города на 2022-2024 годы

Главный финансовый документ областной столицы поддержан единогласно представителями разных депутатских объединений

2166
0

Работы по укладке газопровода в микрорайоне Прилуки в Вологде выполнены на две трети

За два месяца рабочие проложили почти 2,3 км газопровода

3023
0

В Вологде ввели компенсацию за найм жилья молодым медикам

Законопроект принят депутатами Гордумы 

1535
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» открылась в Вологде
Лекция «Ревизоре» на сцене вологодских театров состоится в музее-заповеднике 12 ноября
Жителя Череповца осудили за разбойное нападение с ножом на прохожего
Доступность картинной галереи для маломобильных групп населения проверили в Вологде
В Тотьме водитель зажал окном руку инспектора ДПС и заставил его бежать рядом с машиной
В Усть-Кубинском районе двое братьев украли иконы и бензопилу с чужих дач
Банк «Открытие»: 75% россиян считают, что страна сможет заместить иностранные технологии
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

3916
0
11.11.2022 [БлогоVO]

Последние новости из дома на Кирова, 33

529
0
10.11.2022 [Обзор Прессы]

Как вернуть деньги за завышенные платежи по ЖКХ

247
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика