В Усть-Кубинском районе двое братьев украли иконы и бензопилу с чужих дач

В Усть-Кубинском районе полицейские раскрыли серию дачных краж в деревне Стафилово.

Сразу двое потерпевших заявили о пропажах из их домов икон. С одной из дач также пропала бензопила. Злоумышленники проникли внутрь, выбив дверь. Подозреваемыми оказали 33-летний и 24-летний братья — жители Сокола. Их задержали.

«В ходе беседы с оперативниками злоумышленники признались, что ранее проживали в деревне Стафилово, а позже переехали в Сокол. В один из дней решив, что дачный сезон завершен, а дачники вернулись в город, они отправились в деревню в поисках ценного имущества», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Они не успели сбыть украденное, и имущество изъяли полицейские. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.